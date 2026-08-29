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Alerta por el Súper El Niño: qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

El avance de este fenómeno climático encendió las alertas por posibles lluvias extremas e inundaciones en varias provincias, mientras el Gobierno activa un operativo de monitoreo y respuesta para anticipar las zonas de mayor riesgo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Alerta climática ante la llegada del Súper El Niño.
Alerta climática ante la llegada del Súper El Niño. Foto: NA/redes
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La próxima llegada del fenómeno meteorológico conocido como “Súper El Niño” mantiene en alerta al Gobierno nacional y las provincias, que activaron un plan de prevención y respuesta sanitaria para moderar su posible impacto.

Las consecuencias más severas de esta versión intensa de El Niño se proyectan para la primavera austral en el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, donde hay más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables y casi un millón de habitantes expuestos.

¿Cuáles son las diferencias entre el fenómeno de “Súper El Niño” y El Niño tradicional?

El fenómeno El Niño tradicional ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan por encima de lo normal y alteran la circulación atmosférica, modificando patrones de lluvia, tormentas y temperaturas en distintas regiones del mundo.

El llamado Súper El Niño no es una categoría oficial única, sino una forma técnica informal de referirse a eventos muy fuertes, cuando el calentamiento del Pacífico alcanza valores mucho más altos, en torno a +2,0 °C o más en los principales índices de monitoreo. Estos episodios suelen aumentar la probabilidad de impactos más marcados, como lluvias extremas, inundaciones o sequías regionales, aunque una mayor intensidad no garantiza automáticamente efectos severos en todos los lugares.

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Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes. Foto: NA

Cuándo llegaría el “Súper El Niño” a Argentina

El Súper El Niño podría empezar a sentirse con mayor fuerza en Argentina durante la primavera y el verano, cuando el fenómeno climático alcance su etapa más intensa y aumenten las probabilidades de lluvias superiores a lo normal. Los últimos informes internacionales señalan que El Niño continúa fortaleciéndose y que existe una alta probabilidad de que evolucione hacia un evento muy fuerte durante los próximos meses, lo que elevaría el riesgo de tormentas intensas, crecidas e inundaciones en distintas regiones del país.

Mapa del “Súper El Niño”: dónde se esperan más lluvias

El mapa de riesgo climático ubica al nordeste argentino (NEA), el Litoral, sectores de la región pampeana, el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y parte de la Patagonia entre las zonas donde podrían registrarse lluvias por encima de lo habitual. El foco principal está puesto en provincias como Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, donde los excesos hídricos podrían combinarse con crecidas de ríos y tormentas severas, especialmente en áreas vulnerables o cercanas a grandes cursos de agua.

Monitoreo en tiempo real y hospitales de campaña: la estrategia ante el Súper El Niño

A través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, el Ministerio de Salud presentó una central de monitoreo unificada destinada a anticipar y gestionar posibles emergencias climáticas. El sistema integra información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CONAE y el CONICET, con el objetivo de seguir en tiempo real la evolución de fenómenos meteorológicos y sus posibles impactos en distintas regiones del país.

La herramienta funciona sobre la plataforma geoespacial ArcGIS y permite analizar datos actualizados sobre lluvias, identificar zonas con riesgo de anegamiento y evaluar posibles afectaciones en rutas, líneas de alta tensión y centros de salud. Con este esquema, se busca pasar de una respuesta reactiva ante la emergencia a un modelo de planificación preventiva, para que las provincias puedan tomar medidas anticipadas.

Para actuar en territorio, el Ministerio diseñó un operativo sanitario dividido en tres niveles: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares. El eje principal será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de Estados Unidos, equipado con 60 camas de internación y capacidad de soporte de terapia intensiva.

Según lo previsto, el ERMEH puede quedar operativo en menos de 72 horas y tiene un costo diario de funcionamiento cercano a los 5 millones de pesos. Su función será absorber gran parte de la demanda médica básica en zonas afectadas por desastres, con capacidad para atender hasta el 90% de las consultas iniciales y evitar así el colapso de hospitales y centros de salud locales.

Lluvia, tormentas y calles anegadas.
Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

Cómo puede afectar El Niño al campo y la producción agropecuaria

El avance de El Niño puede tener un impacto directo sobre el campo y la producción agropecuaria, sobre todo en zonas con riesgo de anegamientos. Las lluvias abundantes pueden mejorar la recarga de humedad en algunos suelos, pero también complicar caminos rurales, demorar labores, afectar cultivos y obligar al traslado preventivo de ganado hacia sectores más altos. Por eso, especialistas recomiendan monitorear pronósticos, identificar áreas inundables y preparar planes de contingencia antes de los meses más críticos.

ClimaFenómeno El NiñoServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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