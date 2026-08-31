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Oportunidad laboral en Mendoza: un hotel céntrico busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento

La convocatoria está orientada a personas con experiencia comprobable en el área y apunta a reforzar el personal responsable del orden, la limpieza y correcta presentación de habitaciones. Conocé los requisitos y cómo postularse a la oferta de trabajo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Un hotel céntrico de Mendoza busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento.
Un hotel céntrico de Mendoza busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento. Foto: Magnific
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El sector hotelero de Mendoza incorporó una nueva oportunidad de empleo para quienes cuentan con experiencia en tareas de limpieza y mantenimiento. El Hotel Crillon Mendoza, ubicado en el centro de la capital provincial, abrió una búsqueda para sumar mucamas a su equipo de trabajo.

La convocatoria está orientada a personas con experiencia comprobable en el área y apunta a reforzar el personal responsable del orden, la limpieza y correcta presentación de habitaciones y espacios comunes del establecimiento.

Oferta laboral para mucamas en Mendoza: qué hotel está tomando personal

El Hotel Crillon Mendoza, ubicado en Perú 1065, a pocas cuadras de Plaza Independencia, es un establecimiento de tres estrellas que recibe turistas y viajeros durante todo el año.

El Hotel Crillon Mendoza es un establecimiento de tres estrellas que recibe turistas y viajeros. Foto: Hotel Crillon

Entre sus servicios ofrece habitaciones equipadas con Wi-Fi, televisión, aire acondicionado, calefacción, caja de seguridad y secador de cabello. Además, cuenta con desayuno buffet, lobby bar, pileta, estacionamiento y diversos espacios comunes para sus huéspedes.

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Debido a su actividad permanente, el hotel busca incorporar personal para fortalecer el área de limpieza y garantizar la calidad de sus servicios.

Requisitos para trabajar como mucama en Mendoza: experiencia, referencias y disponibilidad

La empresa informó que los postulantes deberán acreditar experiencia previa en tareas similares y cumplir con una serie de condiciones consideradas fundamentales para el puesto. Los requisitos solicitados son:

  • Buena predisposición para el trabajo diario
  • Disponibilidad horaria
  • Experiencia comprobable en limpieza y orden de habitaciones y áreas comunes
  • Referencias laborales verificables
  • Responsabilidad y discreción en el desempeño de las tareas
La búsqueda laboral de mucamas que ofrece el Hotel Crillon Mendoza, ubicado en Perú 1065. Foto: Hotel Crillon

Desde el establecimiento destacan la importancia de contar con personal comprometido y orientado a mantener los estándares de calidad que demanda la actividad hotelera.

Cuáles serán las tareas de las mucamas seleccionadas

Las personas que resulten contratadas tendrán a su cargo funciones vinculadas con la higiene y el mantenimiento general del hotel.

Entre las principales responsabilidades figuran la limpieza de habitaciones, el acondicionamiento de espacios comunes, el orden diario de las instalaciones y otras tareas relacionadas con la atención y comodidad de los huéspedes.

Entre las principales responsabilidades figuran la limpieza de habitaciones y el orden diario de las instalaciones. Foto: Hotel Crillon

Se trata de un rol clave dentro de la operación hotelera, ya que impacta directamente en la experiencia de quienes se alojan en el establecimiento.

Qué beneficios ofrece esta búsqueda laboral en el sector hotelero

Además de la posibilidad de incorporarse a un hotel con trayectoria en Mendoza, la convocatoria menciona algunas ventajas para los futuros empleados. Entre las condiciones destacadas aparecen:

  • Estabilidad laboral
  • Integración a un equipo de trabajo consolidado
  • Oportunidades de desarrollo profesional en el rubro hotelero
  • Posibilidades de crecimiento dentro de la empresa

Estos beneficios convierten a la búsqueda en una opción atractiva para quienes buscan empleo formal dentro del sector turístico.

Cómo postularse para trabajar como mucama en el Hotel Crillon Mendoza

Las personas interesadas en participar del proceso de selección deberán presentar su currículum vitae de manera presencial.

Las personas interesadas deberán presentar su currículum vitae de manera presencial en la recepción. Foto: Hotel Crillon

De esta manera, la recepción de postulaciones se realiza directamente en el Hotel Crillon Mendoza, ubicado en Perú 1065, Ciudad de Mendoza.

Desde el establecimiento indicaron que los CV serán evaluados por el área correspondiente para avanzar posteriormente con las entrevistas y la selección de candidatos.

EmpleoTrabajoHotelesMendoza
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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