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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sureste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:46
Horas de luz11h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:19 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sur 11 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sur 10 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sur 5 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sur 4 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 3 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sur 3 - 14 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sureste 3 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sureste 2 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Sur 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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