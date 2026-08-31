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Soberanía de las Islas Malvinas: Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

El presidente de Estados Unidos afirmó que revisa “todas las posiciones”. Sus declaraciones llegan después de que medios ingleses afirmaran que su Administración estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar mientras camina para abordar el Marine One.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar mientras camina para abordar el Marine One. Foto: REUTERS
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Donald Trump sugirió este lunes que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas, reclamadas históricamente por Argentina.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario de EEUU a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.

Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran que su Administración estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.

Qué dijo la prensa británica sobre las Islas Malvinas

Según el diario londinense The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como coacción para alcanzar el compromiso de gasto del 5% en la OTAN.

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Si bien la postura oficial de Estados Unidos sobre las Malvinas es de neutralidad y no respalda explícitamente la soberanía británica, sí que reconoce la administración de facto que Londres ejerce sobre el archipiélago.

Según reveló la investigación periodística, altos funcionarios estadounidenses consideran que el plan de inversión presentado por la gestión británica es insuficiente. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el país norteamericano cambie su postura respecto del archipiélago austral, un alto funcionario del Pentágono señaló: “Puedo decir que [las conversaciones] son sinceras y no se descarta nada en cuanto a opciones para fomentar el tipo de reparto de cargas que buscamos”.

Sumado a eso, la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, no desmintió las versiones y dejó en claro el malestar de la administración republicana. “Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados ya no sean un tigre de papel y que, en cambio, hagan su parte”, dijo.

Islas Malvinas Foto: Redes

En paralelo, durante reuniones a puerta cerrada llevadas a cabo en Bruselas, el jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, advirtió a los embajadores de la OTAN que los países rezagados en sus metas de gasto continuarán sintiendo la presión de Estados Unidos mientras Trump desplaza progresivamente sus recursos militares desde Europa hacia la región del Indo-Pacífico.

La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en la guerra comprendida entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición argentina y la muerte de 649 de sus soldados, además de 255 británicos y tres malvinenses.

Desde entonces, el Reino Unido rechazó los reclamos argentinos sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios “pendientes de descolonización”.

Donald TrumpIslas MalvinasGran Bretaña
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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