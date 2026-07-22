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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Soleado
12°
Viento
Sureste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:03
Horas de luz10h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:53 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 15 - 30 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 16 - 32 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 15 - 30 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 15 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 16 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° Sur 14 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 10° Sur 11 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sur 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sureste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sureste 13 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Sureste 11 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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