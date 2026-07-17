Se viene un tormentón de 48 horas en Buenos Aires: a qué hora llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

Buenos Aires se prepara para dos días pasados por agua. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el período más inestable comenzará durante la madrugada del viernes y se extenderá, con variaciones, hasta la noche del sábado.

Cómo serán las lluvias en Buenos Aires

La jornada más complicada será este viernes 17 de julio, cuando se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 23 °C. Luego, durante el resto del día, el fenómeno perdería intensidad, aunque continuaría la inestabilidad con lluvias aisladas.

En términos prácticos, quienes deban salir temprano deberán prever demoras, calles mojadas y posibles complicaciones en el tránsito. El momento de mayor atención estará puesto en las primeras horas del día, especialmente entre la madrugada y la mañana, cuando se concentrarían las tormentas más importantes.

Para el sábado, el escenario seguirá inestable, aunque con temperaturas más bajas. La mínima será de 14 °C y la máxima apenas alcanzará los 17 °C. Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones. Así, el mal tiempo completaría un período de aproximadamente 48 horas con precipitaciones intermitentes en la Ciudad y alrededores.

Lluvias en el AMBA Foto: Reuters

El cambio más marcado llegará el domingo, cuando ya no se mencionan lluvias en el pronóstico del SMN, pero sí un descenso térmico considerable: la mínima será de 10 °C y la máxima de 14 °C. Será una jornada más fría, ideal para salir con abrigo, incluso si las condiciones empiezan a mejorar.

El lunes continuará el ambiente fresco, con mínima de 10 °C y máxima de 13 °C. El cielo se mantendrá nublado, aunque la probabilidad de lluvias será baja, en torno al 10%, por lo que el comienzo de la semana llegaría con tiempo más estable, pero sin demasiado sol.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en el AMBA

Viernes: mínima de 17 °C y máxima de 23 °C con tormentas durante la madrugada/mañana y lluvias aisladas el resto del día.

Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 17 °C, con lluvias aisladas a la mañana y chaparrones a la tarde/noche.

Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C.

Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas