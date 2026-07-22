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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:04 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sureste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sureste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Este 4 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sureste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sureste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 4 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Sureste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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