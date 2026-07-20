Alerta meteorológica: el SMN advierte por tormentas fuertes, nevadas intensas y vientos extremos en varias regiones del país

El SMN advierte por tormentas fuertes, nevadas intensas y vientos extremos en el país. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este lunes 20 de julio 2026 una serie de alertas por tormentas fuertes, lluvias abundantes, nevadas persistentes y vientos intensos que afectan a distintas regiones de la Argentina. El organismo advirtió que algunos de los fenómenos previstos podrían generar complicaciones en zonas urbanas, rutas y áreas cordilleranas, por lo que recomendó seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

Tormentas fuertes con granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h

En las áreas bajo alerta por tormentas, se espera el desarrollo de fenómenos aislados de intensidad fuerte e incluso severa. Según el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, caída de granizo de diferentes tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Los acumulados de lluvia previstos oscilarán entre los 40 y 70 mm, aunque no se descartan valores superiores. Foto: NA

Además, los acumulados de lluvia previstos oscilarán entre los 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos valores sean superados de manera puntual. Estas condiciones aumentan el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en áreas urbanas con drenaje insuficiente y en caminos rurales.

Alerta por lluvias abundantes en Misiones, Corrientes y Río Negro

El organismo meteorológico también mantiene advertencias por lluvias en sectores de Misiones, Corrientes y Río Negro, donde se prevé una jornada marcada por la inestabilidad y precipitaciones de variada intensidad.

El SMN también mantiene advertencias por lluvias en sectores de Misiones, Corrientes y Río Negro. Foto: Foto generada con IA

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante posibles acumulaciones de agua, sobre todo en zonas bajas y sectores con dificultades para el drenaje. También aconsejaron prestar especial atención a las condiciones de transitabilidad en rutas, caminos rurales y accesos que puedan verse afectados por las precipitaciones.

Nevadas intensas en la cordillera: podrían acumularse hasta 50 centímetros por día

En la región cordillerana del sur argentino continúa vigente una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. De acuerdo con el pronóstico oficial, las acumulaciones de nieve podrían ubicarse entre 30 y 50 centímetros por día, con posibilidad de superar esos registros en algunos sectores de mayor altitud.

En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve, mientras que la situación estará acompañada por vientos intensos y la posible formación de viento blanco. Este escenario podría afectar la circulación en rutas de montaña y pasos fronterizos, donde la visibilidad podría reducirse de manera significativa.

Vientos de hasta 100 km/h y recomendaciones del SMN para evitar riesgos

El SMN también emitió alertas por vientos del sector oeste en la alta cordillera. Se esperan velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Se esperan velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas de 100 km/h. Foto: NA (Juan Vargas)

La combinación de viento fuerte y nieve acumulada podría provocar el levantamiento de partículas de nieve sobre la superficie, generando una marcada disminución de la visibilidad y condiciones peligrosas para la circulación.

Frente a este panorama, el organismo pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y consultar periódicamente las actualizaciones del sistema de alertas, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente durante la jornada.

Por último, las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de los fenómenos y tomar medidas preventivas para reducir riesgos asociados a inundaciones, caída de árboles, cortes de energía eléctrica y complicaciones en rutas y caminos de montaña.