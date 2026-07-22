Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias más intensas

Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

Con el cielo cada vez más cargado y un clima que anticipa una jornada complicada, Buenos Aires se prepara para la llegada de un fuerte temporal que podría alterar la rutina en la Ciudad y el conurbano. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias ganarían intensidad con el correr de las horas y estarían acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y un marcado descenso en las condiciones de visibilidad.

El momento más crítico del tormentón se concentraría en una franja horaria puntual, por lo que recomiendan organizar traslados, evitar actividades al aire libre y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales. En este escenario, conocer a qué hora se esperan las precipitaciones más fuertes será clave para anticiparse al mal tiempo y reducir complicaciones durante la jornada.

Clima en Buenos Aires: cuándo llueve más fuerte

Según el SMN, el momento de mayor inestabilidad en Buenos Aires será durante la mañana del miércoles 22 de julio, cuando se esperan las lloviznas más fuertes de la jornada. Para ese día, la temperatura se moverá entre una mínima de 9 °C y una máxima de 13 °C, por lo que el arranque será frío, húmedo y con condiciones poco favorables para circular al aire libre.

Después de ese tramo de lluvias más intensas, las chances de precipitación bajarán notablemente: durante el resto del día habrá apenas un 10% de probabilidad de lluvias. De todos modos, el mal tiempo no se irá del todo, ya que la semana continuará con cielo nublado, bajas temperaturas y nuevas lluvias aisladas hacia el viernes por la tarde o la noche.

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Para el jueves, se espera una jornada fría y gris, con una mínima de 7 °C y una máxima de 14 °C, bajo cielo nublado. El viernes volverá la inestabilidad, con temperaturas entre 11 °C y 15 °C y lluvias aisladas previstas para la tarde/noche.

El fin de semana también seguirá con ambiente fresco. El sábado tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, con neblina durante la mañana y cielo nublado hacia la tarde. En tanto, el domingo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas entre 10 °C y 14 °C.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires

Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C con las lloviznas más fuertes a la mañana y 10% de chances de precipitación durante el resto del día.

Jueves: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo nublado.

Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con lluvias aisladas durante la tarde/noche.

Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C. Se espera neblina a la mañana y cielo nublado a la tarde.

Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado.

Qué tener en cuenta antes de salir

Aunque las lluvias serían débiles, el piso mojado y la baja visibilidad pueden complicar la circulación, especialmente durante las primeras horas del día. Por eso, conviene salir con tiempo, revisar el estado del tránsito y llevar abrigo impermeable. En días de llovizna persistente, los traslados suelen volverse más lentos en accesos, avenidas y estaciones de transporte público.

También es recomendable evitar circular por zonas con acumulación de agua, mantener distancia entre vehículos y prestar atención a peatones y ciclistas. Si bien no se trata de un evento severo para el AMBA, la combinación de frío, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja que la temperatura real.