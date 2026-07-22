Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias más intensas

El Servicio Meteorológico Nacional indica que las precipitaciones todavía no terminaron en el AMBA y sus alrededores. Hasta cuándo se esperan las lluvias.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Con el cielo cada vez más cargado y un clima que anticipa una jornada complicada, Buenos Aires se prepara para la llegada de un fuerte temporal que podría alterar la rutina en la Ciudad y el conurbano. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias ganarían intensidad con el correr de las horas y estarían acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y un marcado descenso en las condiciones de visibilidad.

El momento más crítico del tormentón se concentraría en una franja horaria puntual, por lo que recomiendan organizar traslados, evitar actividades al aire libre y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales. En este escenario, conocer a qué hora se esperan las precipitaciones más fuertes será clave para anticiparse al mal tiempo y reducir complicaciones durante la jornada.

Clima en Buenos Aires: cuándo llueve más fuerte

Según el SMN, el momento de mayor inestabilidad en Buenos Aires será durante la mañana del miércoles 22 de julio, cuando se esperan las lloviznas más fuertes de la jornada. Para ese día, la temperatura se moverá entre una mínima de 9 °C y una máxima de 13 °C, por lo que el arranque será frío, húmedo y con condiciones poco favorables para circular al aire libre.

Después de ese tramo de lluvias más intensas, las chances de precipitación bajarán notablemente: durante el resto del día habrá apenas un 10% de probabilidad de lluvias. De todos modos, el mal tiempo no se irá del todo, ya que la semana continuará con cielo nublado, bajas temperaturas y nuevas lluvias aisladas hacia el viernes por la tarde o la noche.

Contenido Recomendado

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

España enfrenta una ola de calor extremo: las máximas superarán los 40 °C

Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires:el pronóstico que esperamos para esta semana

Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires: el pronóstico que esperamos para esta semana
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Para el jueves, se espera una jornada fría y gris, con una mínima de 7 °C y una máxima de 14 °C, bajo cielo nublado. El viernes volverá la inestabilidad, con temperaturas entre 11 °C y 15 °C y lluvias aisladas previstas para la tarde/noche.

El fin de semana también seguirá con ambiente fresco. El sábado tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, con neblina durante la mañana y cielo nublado hacia la tarde. En tanto, el domingo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas entre 10 °C y 14 °C.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires

  • Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C con las lloviznas más fuertes a la mañana y 10% de chances de precipitación durante el resto del día.
  • Jueves: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo nublado.
  • Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con lluvias aisladas durante la tarde/noche.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C. Se espera neblina a la mañana y cielo nublado a la tarde.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado.

Qué tener en cuenta antes de salir

Aunque las lluvias serían débiles, el piso mojado y la baja visibilidad pueden complicar la circulación, especialmente durante las primeras horas del día. Por eso, conviene salir con tiempo, revisar el estado del tránsito y llevar abrigo impermeable. En días de llovizna persistente, los traslados suelen volverse más lentos en accesos, avenidas y estaciones de transporte público.

También es recomendable evitar circular por zonas con acumulación de agua, mantener distancia entre vehículos y prestar atención a peatones y ciclistas. Si bien no se trata de un evento severo para el AMBA, la combinación de frío, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja que la temperatura real.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires:el pronóstico que esperamos para esta semana

    Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires: el pronóstico que esperamos para esta semana

  2. Siguen las tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Siguen las tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Pronóstico en Corrientes:cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

    Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

  4. Alerta:el Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes, nevadas y vientos extremos en Buenos Aires y otras regiones

    Alerta: el Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes, nevadas y vientos extremos en Buenos Aires y otras regiones

  5. Pronóstico en San Juan:cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

    Pronóstico en San Juan: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Economía

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio:cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:qué significa

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026:cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

Internacionales

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

Publicidad