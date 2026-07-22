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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sur 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sureste 14 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sur 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:57 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sur 13 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 11° 11° Sur 14 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sur 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 19 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Sureste 14 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sureste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sur 7 - 13 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sur 8 - 13 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sur 9 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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