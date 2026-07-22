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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 24 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (14 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
-7°
Viento
Oeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
-1°
Viento
Oeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-3°
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:27
Puesta del sol17:59
Horas de luz8h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:27 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 8h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -5° -5° Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -5° -5° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -6° -6° Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -6° -6° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -6° -6° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -6° -6° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -6° -6° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -6° -6° Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -7° -7° Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 -7° -7° Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 -5° -5° Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 -4° -4° Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 -2° -2° Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 -1° -1° Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 -1° -1° Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 -1° -1° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 -1° -1° Oeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 -2° -2° Oeste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 -2° -2° Oeste 14 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 -2° -2° Oeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -3° -3° Oeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -3° -3° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -4° -4° Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -5° -5° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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