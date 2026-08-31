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¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 5 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol18:32
Horas de luz11h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:12 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 25 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 6 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Este 17 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 6 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Este 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Este 8 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Este 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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