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Socios inesperados: el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado

El presidente de Estados Unidos anunció un acuerdo para controlar 65 mil millones de barriles de crudo en Venezuela. Lejos de las históricas confrontaciones, la presidenta interina Delcy Rodríguez elogió la medida y se perfila como una socia estratégica de Washington. Sin embargo, los expertos advierten que la iniciativa responde a una necesidad electoral republicana y dudan sobre su impacto real a corto plazo.

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Venezuela celebró el pacto petrolero que ejecutó con Estados Unidos.
Venezuela celebró el pacto petrolero que ejecutó con Estados Unidos. Foto: REUTERS
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El régimen chavista celebró con absoluto entusiasmo el acuerdo petrolero revelado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diseñado para que Washington pase a controlar 65 mil millones de barriles de crudo venezolano. Lejos de la retórica confrontativa de las últimas décadas, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, actuó casi en rol de socia estratégica del líder republicano frente al nuevo panorama geopolítico.

La funcionaria calificó el pacto como “histórico” y aseguró que la iniciativa “tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación”. A pesar de la euforia oficialista en Caracas, los especialistas del mercado energético recibieron la noticia con un marcado escepticismo.

Los analistas advierten que el anuncio persigue un objetivo electoral interno urgente: calmar el descontento por el aumento persistente del precio de las naftas a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, un escenario donde el oficialismo estadounidense arriesga el control del Congreso.

Presidente interino de la República de Venezuela
Presidente interino de la República de Venezuela Foto: na

El propio Trump le otorgó ese carácter a su discurso al prometer que esta novedad “reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo”. Sin embargo, el valor promedio del galón regular se mantuvo en 4.08 dólares este sábado, una cifra muy superior a los 3.20 dólares del año pasado.

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Las principales reservas de los expertos apuntan a la falta de detalles sobre la estructura del pacto, las corporaciones involucradas y los mecanismos de control norteamericano. A esto se suma el grave deterioro de la infraestructura venezolana. A pesar de poseer 303.000 millones de barriles de reservas probadas —las más grandes del planeta—, la industria local apenas produce 1,25 millones diarios.

Patrick De Haan, jefe de análisis de GasBuddy, explicó que la perforación y la extracción demandarán muchísimo tiempo y capital. “Los cambios en los precios del combustible no ocurrirán de la noche a la mañana, ni siquiera en meses. Los 65 mil millones de barriles a los que se refiere el presidente son estimaciones de los geólogos sobre las reservas que podría tener Venezuela”, sentenció.

Por su parte, Gregory Brew, de Eurasia Group, sumó como causales de los altos precios a la guerra en Ucrania y al conflicto con Irán. “El petróleo venezolano, cuya viabilidad comercial es en gran medida teórica, no contribuye significativamente a solucionar este problema”, concluyó el analista. En sintonía, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) remarcó que las cuencas con infraestructura deteriorada requieren periodos de maduración muy prolongados.

El ajedrez político suma mayor complejidad al escenario. Estados Unidos capturó y destituyó al autócrata Nicolás Maduro en enero de este año. Desde entonces, Washington busca asegurar un flujo estable de crudo para sus refinerías y recomponer su reserva estratégica.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

Sin embargo, informes del Wall Street Journal sobre la posible apropiación directa de un tercio de las reservas energéticas generaron indignación en la oposición venezolana. Los detractores del régimen denuncian que el gobierno norteamericano omite exigir un cambio político genuino y permite la continuidad de la dictadura chavista, ahora bajo el control del “hombre fuerte” Diosdado Cabello, jefe de los servicios de seguridad y tutor político de Rodríguez.

A pesar de la tensión institucional y los riesgos operativos, el plan económico avanza. En los próximos días, se prevé la firma de un multimillonario contrato entre el régimen chavista, Chevron y otras compañías energéticas para desembarcar en los yacimientos del país caribeño.

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