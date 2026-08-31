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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.6 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Norte 10 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.1 cm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 16 - 50 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
-1°
Viento
Suroeste 5 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:16 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 28 - 56 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 20 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 28 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 8 - 30 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 10 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 10 - 31 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 9 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noroeste 7 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 6 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 9 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Oeste 17 - 54 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 15 - 54 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 16 - 50 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 14 - 45 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 9 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -1° -1° Suroeste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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