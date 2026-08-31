¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|19:07
|Horas de luz
|11h 33m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|87%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?
Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:34 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Noroeste 2 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|16°
|16°
|Noroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Suroeste 1 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Oeste 2 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Noroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Noroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Oeste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|16°
|Suroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|18°
|Suroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|20°
|20°
|Suroeste 5 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|22°
|22°
|Sur 7 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|23°
|25°
|Sur 7 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Suroeste 8 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|25°
|Suroeste 9 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|26°
|Suroeste 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Sur 13 - 32 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|24°
|25°
|Suroeste 10 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|25°
|Suroeste 4 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|21°
|21°
|Oeste 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Noroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|18°
|18°
|Noroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Noroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Noroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán