comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24°
Viento
Sur 13 - 32 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:34 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Suroeste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Suroeste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Suroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 26° Suroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Sur 13 - 32 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 24° 25° Suroeste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 25° Suroeste 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tucumántiempo en Tucumán hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

  3. Alerta por frío polar en Buenos Aires:el día que la temperatura caerá bajo cero

    Alerta por frío polar en Buenos Aires: el día que la temperatura caerá bajo cero

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Misiones? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Misiones? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

  5. ¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gira por Chile, cumbres económicas y el G20:la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

Gira por Chile, cumbres económicas y el G20: la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Economía

Privatización de corredores viales:un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Privatización de corredores viales: un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Socios inesperados:el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado

Operativo histórico en Florida:recuperaron a 163 menores desaparecidos y vulnerables con casos de abuso, explotación y trata

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel