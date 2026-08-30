comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Operativo histórico en Florida: recuperaron a 163 menores desaparecidos y vulnerables con casos de abuso, explotación y trata

La Operación Escudo Estatal duró cinco días, tuvo alcance en doce países y dejó tres detenidos hasta el momento. Las autoridades anticiparon que podría haber nuevos arrestos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Entre los capturados figura un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor; otro enfrenta cargos por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años; y el tercero por interferencia en un caso de custodia y resistencia a la autoridad sin violencia.
Entre los capturados figura un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor; otro enfrenta cargos por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años; y el tercero por interferencia en un caso de custodia y resistencia a la autoridad sin violencia. Foto: Fox
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las autoridades del estado de Florida rescataron a 163 menores desaparecidos o en situación de riesgo por trata y otros abusos. El procedimiento formó parte de una masiva operación internacional que abarcó a más de una decena de países, entre ellos Colombia, España y México.

El operativo, denominado “Escudo Estatal” (Operation Statewide Shield), se extendió por cinco días. Durante ese lapso, los agentes policiales lograron identificar, localizar y recuperar a niños y adolescentes de entre 2 meses y 17 años de edad.

Según informó la oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier, muchos de los menores rescatados “habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas”.

Despliegue global y asistencia a las víctimas: los detalles del operativo

Además de los 163 niños hallados en Florida, el comunicado oficial detalló que la operación alcanzó a otras regiones de Estados Unidos, con intervenciones en Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee.

Contenido Recomendado

Angie Nixon, la socialista que arrasó en las internas democrátas en Florida y busca llegar al Senado en noviembre

Angie Nixon, la socialista que arrasó en las internas democrátas en Florida y busca llegar al Senado en noviembre

El aeropuerto de Palm Beach cambió su nombre por el de Donald Trump:qué otros edificios busca renombrar

El aeropuerto de Palm Beach cambió su nombre por el de Donald Trump: qué otros edificios busca renombrar

A nivel internacional, las fuerzas de seguridad concretaron rescates en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán, aunque las autoridades evitaron precisar la cifra exacta de víctimas en el exterior.

Tras el operativo, los efectivos policiales trasladaron de forma segura a los niños hacia centros de recuperación designados. En esos espacios, recibieron apoyo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico y defensores de víctimas para garantizar su resguardo.

Hasta el momento, la Justicia confirmó el arresto de tres personas, pero la oficina del Fiscal General avisó que los investigadores prevén más detenciones para los próximos días.

El fiscal general general de Florida James Uthmeier operativo florida 163 menores de edad
El fujncionario habló tras el rescate de 163 menores de edad. Foto: EFE

Entre los capturados figura un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor, quien además tenía una orden de arresto por interferencia en la custodia. Otro de los sospechosos enfrenta cargos por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años, mientras que el tercero tiene antecedentes por interferencia en un caso de custodia y resistencia a la autoridad sin violencia.

Frente a la gravedad de los delitos, Uthmeier hizo hincapié en que los fiscales buscarán las penas máximas para los abusadores sexuales de menores, con la directiva de solicitar la pena de muerte cuando el caso lo justifique legalmente.

Esta operación tuvo lugar casi un año después de otro despliegue similar en Florida, el cual finalizó con 122 menores rescatados y seis personas arrestadas. Según datos del Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia, más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos. Si bien la mayoría logra retornar con sus familias, uno de cada siete menores que huyen a las calles sufre las consecuencias del tráfico sexual.

Florida (EEUU)Estados UnidosTrata de personas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

    Video: una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

  2. Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

    Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

  3. Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

    Tragedia en Nepal: un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

  4. F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India

    F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India

  5. Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

    Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gira por Chile, cumbres económicas y el G20:la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

Gira por Chile, cumbres económicas y el G20: la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Economía

Privatización de corredores viales:un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Privatización de corredores viales: un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Socios inesperados:el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado

Operativo histórico en Florida:recuperaron a 163 menores desaparecidos y vulnerables con casos de abuso, explotación y trata

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel