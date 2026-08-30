Operativo histórico en Florida: recuperaron a 163 menores desaparecidos y vulnerables con casos de abuso, explotación y trata

Entre los capturados figura un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor; otro enfrenta cargos por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años; y el tercero por interferencia en un caso de custodia y resistencia a la autoridad sin violencia. Foto: Fox

Las autoridades del estado de Florida rescataron a 163 menores desaparecidos o en situación de riesgo por trata y otros abusos. El procedimiento formó parte de una masiva operación internacional que abarcó a más de una decena de países, entre ellos Colombia, España y México.

El operativo, denominado “Escudo Estatal” (Operation Statewide Shield), se extendió por cinco días. Durante ese lapso, los agentes policiales lograron identificar, localizar y recuperar a niños y adolescentes de entre 2 meses y 17 años de edad.

Según informó la oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier, muchos de los menores rescatados “habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas”.

Despliegue global y asistencia a las víctimas: los detalles del operativo

Además de los 163 niños hallados en Florida, el comunicado oficial detalló que la operación alcanzó a otras regiones de Estados Unidos, con intervenciones en Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee.

A nivel internacional, las fuerzas de seguridad concretaron rescates en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán, aunque las autoridades evitaron precisar la cifra exacta de víctimas en el exterior.

Tras el operativo, los efectivos policiales trasladaron de forma segura a los niños hacia centros de recuperación designados. En esos espacios, recibieron apoyo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico y defensores de víctimas para garantizar su resguardo.

Hasta el momento, la Justicia confirmó el arresto de tres personas, pero la oficina del Fiscal General avisó que los investigadores prevén más detenciones para los próximos días.

El fujncionario habló tras el rescate de 163 menores de edad. Foto: EFE

Entre los capturados figura un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor, quien además tenía una orden de arresto por interferencia en la custodia. Otro de los sospechosos enfrenta cargos por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años, mientras que el tercero tiene antecedentes por interferencia en un caso de custodia y resistencia a la autoridad sin violencia.

Frente a la gravedad de los delitos, Uthmeier hizo hincapié en que los fiscales buscarán las penas máximas para los abusadores sexuales de menores, con la directiva de solicitar la pena de muerte cuando el caso lo justifique legalmente.

Esta operación tuvo lugar casi un año después de otro despliegue similar en Florida, el cual finalizó con 122 menores rescatados y seis personas arrestadas. Según datos del Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia, más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos. Si bien la mayoría logra retornar con sus familias, uno de cada siete menores que huyen a las calles sufre las consecuencias del tráfico sexual.