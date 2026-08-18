Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

El Gobierno activa un plan sanitario para evitar inundaciones ante una fuerte intensidad de El Niño.

Las autoridades nacionales anticipan un escenario de lluvias intensas durante la primavera austral y preparan recursos de emergencia para asistir a localidades que puedan quedar afectadas por crecidas e inundaciones.

Frente a la posibilidad de que el fenómeno climático El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante la próxima primavera austral, el Gobierno puso en marcha un plan de prevención y respuesta sanitaria destinado a reducir el impacto de eventuales inundaciones en distintas regiones del país.

La estrategia fue presentada por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente del Ministerio de Salud, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias. El objetivo es anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles desbordes de la infraestructura sanitaria local.

El Gobierno puso en marcha un plan de prevención y respuesta sanitaria destinado a reducir el impacto. Foto: NA

Según los análisis realizados por los organismos nacionales, las probabilidades de que El Niño evolucione hacia una fase de alta intensidad aumentan considerablemente a partir de la primavera. De concretarse ese escenario, las áreas más expuestas abarcarían sectores del Litoral, el Noreste Argentino, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la región de Cuyo, donde podrían registrarse precipitaciones superiores a los valores habituales.

Más de 920 mil personas en zonas potencialmente inundables

Los estudios presentados por las autoridades identifican una superficie potencialmente inundable de 5.476.680 hectáreas, una extensión equivalente a aproximadamente 14 veces el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Dentro de esas áreas viven 920.211 personas, mientras que también se detectó infraestructura estratégica susceptible de verse afectada en caso de inundaciones prolongadas o de gran magnitud.

El mapa elaborado por los organismos nacionales fue construido a partir del análisis de imágenes satelitales y registros históricos que relevaron la máxima cobertura de agua observada entre 1984 y 2021. Las zonas con mayor nivel de exposición se ubican en distintos sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.

Las probabilidades de que El Niño evolucione hacia una fase de alta intensidad aumentan durante la primavera. Foto: NA

Además del impacto potencial sobre la población, el relevamiento identificó 228 kilómetros de rutas nacionales, 284 kilómetros de rutas provinciales y 483 kilómetros de líneas de alta tensión localizados dentro de áreas consideradas vulnerables a anegamientos.

Monitoreo en tiempo real y planificación preventiva

Como parte de la estrategia, el Ministerio de Salud presentó una central de monitoreo unificada que integra información proveniente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.

La plataforma busca mejorar la capacidad de anticipación frente a eventos extremos, permitiendo que provincias y municipios adopten medidas preventivas antes de que se produzcan emergencias. Entre las acciones previstas figuran la limpieza de canales de drenaje, la identificación de puntos críticos y la simulación de escenarios de impacto sobre hospitales y centros de salud.

Desde el Gobierno remarcaron que el enfoque apunta a intervenir de manera temprana para reducir los efectos de posibles crecidas y evitar interrupciones en la atención sanitaria.

Hospitales de campaña para reforzar la atención

En caso de que las inundaciones afecten la capacidad operativa de los sistemas de salud locales, la DINESA prevé desplegar un esquema de respuesta escalonado compuesto por patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares de atención.

La DINESA prevé desplegar un esquema de respuesta escalonado compuesto por patrullas sanitarias móviles. Foto: NA

El principal recurso operativo será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de los Estados Unidos. El sistema cuenta con 60 camas de internación, capacidad de soporte para terapia intensiva y puede entrar en funcionamiento en menos de 72 horas.

Según la planificación oficial, el ERMEH podría absorber hasta el 90% de la demanda médica básica en zonas afectadas por una emergencia, reduciendo la presión sobre hospitales y centros sanitarios que pudieran quedar aislados, dañados o superar su capacidad de atención.

Su despliegue dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del impacto concreto que las inundaciones generen sobre cada localidad. El costo operativo diario del dispositivo ronda los 5 millones de pesos.

Un escenario bajo vigilancia

Si bien aún no existe certeza sobre la magnitud que alcanzará El Niño en los próximos meses, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y la planificación preventiva reflejan la preocupación de las autoridades ante un fenómeno que históricamente se asocia con lluvias superiores a lo normal en amplias regiones de Argentina.

Con más de 5,4 millones de hectáreas expuestas, cientos de miles de personas potencialmente afectadas y una red de infraestructura estratégica bajo observación, el país entra en una etapa de seguimiento intensivo de las condiciones climáticas, con la mirada puesta en una primavera que podría presentar desafíos significativos para la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta sanitaria.