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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 20 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 29 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 23 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 33 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:59
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:15 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 33 - 59 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 20 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 23 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 33 - 58 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 32 - 58 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 29 - 54 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 24 - 50 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 21 - 40 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 21 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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