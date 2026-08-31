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¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Este 25 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 25 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:44 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 25 - 47 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Norte 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Norte 20 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Norte 11 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Norte 18 - 28 km/h 30% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Norte 7 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Norte 12 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Oeste 4 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Suroeste 10 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 9 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sur 11 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Este 16 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Este 19 - 33 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 23 - 41 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Este 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Este 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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