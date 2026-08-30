Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas: cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Empleadas domésticas. Foto: Freepik.

Las empleadas domésticas y el personal de casas particulares tienen un nuevo esquema salarial para el último tramo de 2026. El acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece aumentos mensuales entre agosto y diciembre, además de un bono extraordinario no remunerativo que luego se incorporará progresivamente a los salarios básicos.

La actualización alcanza a las distintas categorías del sector y contempla diferencias según la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación, es decir, si el personal trabaja con retiro o sin retiro.

Aumento para empleadas domésticas Foto: Imagen ilustrativa

El acuerdo establece una suba del 1,9% para agosto, seguida por incrementos del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre.

Montos del bono extra según las horas trabajadas por semana

El acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa por única vez, correspondiente al trabajo realizado durante agosto de 2026.

El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

Menos de 12 horas semanales: $8.000.

Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500.

Más de 16 horas semanales: $20.000.

El bono se paga por única vez y posteriormente se incorpora de manera gradual al salario básico.

Esquema de incorporación del bono al sueldo básico entre septiembre y noviembre

La suma extraordinaria no quedará separada del salario de manera permanente. El acuerdo estableció que el bono se incorporará progresivamente al básico en tres etapas.

Empleada doméstica Foto: Gobierno argentino

En septiembre se suma al salario el 25% del bono; en octubre se incorpora otro 50% y en noviembre se agrega el 25% restante.

De esta manera, los montos incorporados al básico serán:

Para quienes recibieron $8.000: $2.000 en septiembre, $4.000 en octubre y $2.000 en noviembre .

Para quienes recibieron $11.500: $2.875 en septiembre, $5.750 en octubre y $2.875 en noviembre .

Para quienes recibieron $20.000: $5.000 en septiembre, $10.000 en octubre y $5.000 en noviembre.

Aumento para empleadas domésticas: porcentajes confirmados hasta diciembre

La nueva pauta salarial contempla cinco incrementos consecutivos para el período comprendido entre agosto y diciembre.

El cronograma acordado es el siguiente:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Los porcentajes se aplican sobre las remuneraciones mínimas correspondientes a cada etapa. Además, entre septiembre y noviembre se suma al básico la incorporación progresiva de la asignación extraordinaria.

Cuánto cobra por hora y por mes el personal de tareas generales

El personal para tareas generales constituye una de las categorías más extendidas dentro del régimen de casas particulares.

Aumentos para empleadas domésticas. Foto: NA.

Para agosto de 2026, los valores mínimos quedaron establecidos en:

Con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 por mes.

Sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

Para septiembre, los valores ascienden a $3.914,63 por hora y $480.247,84 mensuales con retiro, mientras que quienes trabajan sin retiro tendrán un mínimo de $4.306,71 por hora y $544.531,78 por mes.

Escala salarial actualizada para asistencia y cuidado de personas

La categoría de asistencia y cuidado de personas también tendrá diferentes valores según la modalidad de contratación.

En agosto, el salario mínimo quedó establecido en:

Con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

Sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 por mes.

A partir de septiembre, los valores mínimos pasan a $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales con retiro, mientras que para el personal sin retiro serán de $4.641,90 por hora y $584.936,09 por mes.

Valores por hora y sueldo mensual para la categoría de supervisores

La categoría de supervisores es la que presenta los salarios mínimos más elevados dentro de la escala.

Para agosto, los valores son:

Con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 por mes.

Sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 por mes.

En septiembre, con el nuevo aumento del 1,8%, los mínimos serán de $4.645,32 por hora y $579.493,14 por mes con retiro. Para quienes trabajan sin retiro, el valor será de $5.049,58 por hora y $640.641,55 mensuales.

Empleadas domésticas. Foto: Freepik.

El resto de las categorías

Además de las tareas generales, asistencia y cuidado y supervisión, el régimen contempla otras categorías.

Para personal para tareas específicas, los valores de agosto son de $4.303,49 por hora y $526.829,55 por mes con retiro, y de $4.684,53 por hora y $582.283,27 mensuales sin retiro.

En septiembre, esos mínimos pasan a $4.422,53 por hora y $541.402,48 mensuales con retiro, y a $4.809,80 por hora y $597.854,37 por mes sin retiro.

En el caso de los caseros, que trabajan bajo la modalidad sin retiro, el mínimo de agosto es de $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes. Desde septiembre, esos valores ascienden a $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas hacia fin de año

El acuerdo también permite anticipar cómo quedarán los salarios mínimos hacia diciembre, una vez aplicados todos los aumentos previstos.

Para ese mes, el personal de tareas generales tendrá un mínimo de $4.237,24 por hora y $519.825,60 por mes con retiro, mientras que sin retiro llegará a $4.645,06 por hora y $587.311,15 mensuales.

Empleadas domésticas. Foto: NA.

En asistencia y cuidado de personas, los valores de diciembre serán de $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales con retiro, y de $4.997,35 por hora y $629.727,77 por mes sin retiro.

Para los supervisores, los mínimos alcanzarán en diciembre los $5.002,21 por hora y $624.013,75 por mes con retiro, mientras que sin retiro serán de $5.424,50 por hora y $688.207,61 mensuales.

Los montos establecidos funcionan como pisos salariales mínimos para el personal comprendido en el régimen de casas particulares. A estos valores pueden sumarse otros conceptos que correspondan según cada vínculo laboral, como antigüedad, horas extras o el adicional por zona desfavorable en las jurisdicciones contempladas por la normativa.