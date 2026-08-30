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Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

El exmandatario venezolano difundió imágenes tomadas durante su detención en Nueva York, donde se lo ve con ropa deportiva y haciendo el gesto de la victoria.

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Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel.
Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel. Foto: REUTERS
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Nicolás Maduro volvió a mostrarse públicamente después de varios meses sin imágenes suyas y lo hizo desde el centro de detención en el que permanece recluido en Nueva York.

El exmandatario venezolano publicó este domingo una serie de fotografías en su cuenta oficial de X, en las que aparece sonriente, vestido con ropa deportiva gris y realizando el gesto de la “V” con los dedos.

Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje dirigido principalmente a sus nietos y a sus seguidores, al que Maduro definió como un “pequeño regalo de amor y esperanza”.

Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel con fotos inéditas Foto: NA

Las fotografías habían sido tomadas el 25 de junio, en el marco del Día del Padre, aunque recién fueron difundidas públicamente ahora. La aparición permitió conocer por primera vez cómo se encuentra visualmente el exlíder venezolano durante su permanencia en prisión.

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En una de las fotografías se observa a Maduro sin esposas y dentro de un ambiente del establecimiento penitenciario. Según trascendió, el exmandatario pudo acceder a las imágenes el 13 de julio, antes de que fueran publicadas en sus redes sociales.

La difusión se produjo después de un prolongado período en el que hubo poca información pública sobre su situación cotidiana dentro de la cárcel federal.

En su mensaje, Maduro también buscó transmitir una imagen de fortaleza y aseguró mantenerse firme junto a su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida en Estados Unidos.

Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel con fotos inéditas Foto: NA

La publicación representa una de las pocas apariciones conocidas del exmandatario desde su detención y vuelve a poner el foco sobre su situación judicial y su permanencia en Nueva York.

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Donald Trump anunció un acuerdo que modifica profundamente la relación entre Washington y Caracas. Según el mandatario, Estados Unidos tendrá el “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela, el país con mayor volumen de crudo certificado del mundo.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, posteó el presidente norteamericano en Truth Social, que, según el aseguró el republicano, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.

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