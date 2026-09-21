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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 14h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Oeste 26 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 31 - 67 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 19 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 35 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol18:47
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:42 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 35 - 76 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Oeste 13 - 34 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Oeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Oeste 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Oeste 24 - 48 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Oeste 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Oeste 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Oeste 26 - 53 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Oeste 31 - 65 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Oeste 32 - 67 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Oeste 33 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Oeste 35 - 75 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Oeste 35 - 75 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Suroeste 34 - 74 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Suroeste 32 - 72 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 31 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 27 - 65 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Suroeste 21 - 55 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 18 - 36 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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