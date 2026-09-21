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Cómo limpiar el inodoro blanco con 3 productos que tenés en tu casa y dejarlo como nuevo

Con productos que ya tenés en casa, podés eliminar manchas y sarro sin esfuerzo y mantener el inodoro como nuevo.

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Cómo limpiar el inodoro blanco con 3 productos que tenés en tu casa y dejarlo como nuevo.
Cómo limpiar el inodoro blanco con 3 productos que tenés en tu casa y dejarlo como nuevo. Foto: Gemini
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Con el tiempo, el inodoro blanco suele perder su brillo original por la acumulación de manchas amarillentas y sarro. Sin embargo, no hace falta gastar en productos especiales: con vinagre blanco, bicarbonato de sodio y detergente, que están en la mayoría de las casas, se puede lograr una limpieza profunda y sencilla.

La clave está en usar cada producto en el momento justo y no mezclarlos todos juntos. Así, se pueden eliminar los depósitos minerales y devolverle al inodoro su aspecto reluciente.

El paso a paso para limpiar el inodoro blanco con productos caseros

El primer paso es tirar la cadena para bajar el nivel de agua en la taza y exponer mejor las zonas a limpiar. Después, aplicá vinagre blanco directamente sobre las manchas y dejalo actuar durante una hora: el vinagre ayuda a aflojar el sarro y los restos minerales.

Pasado ese tiempo, espolvoreá bicarbonato de sodio sobre las áreas que sigan sucias y frotá suavemente con la escobilla. El bicarbonato potencia la limpieza y ayuda a remover lo que el vinagre aflojó.

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Cómo limpiar el inodoro blanco con 3 productos que tenés en tu casa y dejarlo como nuevo. Foto: Gemini

Para terminar, poné un poco de detergente en la escobilla y repasá toda la superficie interna del inodoro. Finalmente, tirá la cadena para enjuagar y comprobar el resultado.

Consejos clave para evitar errores y mantener el inodoro blanco

Un detalle importante: no mezcles el vinagre y el bicarbonato en un mismo recipiente. Si bien juntos generan una reacción efervescente, se neutralizan y pierden parte de su efecto limpiador.

Además, nunca combines vinagre con lavandina, ya que esa mezcla puede liberar gases tóxicos peligrosos. Si vas a usar lavandina para otra limpieza, hacelo por separado y seguí siempre las indicaciones del envase.

Con este método, una limpieza frecuente ayuda a prevenir la acumulación de sarro y manchas, y mantiene el inodoro blanco por mucho más tiempo.

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