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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Suroeste 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:56
Horas de luz9h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 13 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Sur 12 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Suroeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sur 10 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Sur 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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