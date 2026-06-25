Frío polar en Buenos Aires: cuáles serán los tres días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

El clima no trae buenas noticias para quienes prefieren temperaturas más templadas. Foto: Noticias Argentinas

Las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan mostrando cambios marcados y, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama no trae buenas noticias para quienes prefieren temperaturas más templadas.

De acuerdo con la actualización más reciente, se consolida una semana dominada por marcas térmicas extremadamente bajas, con el ingreso sostenido de aire polar como principal protagonista. Aunque en un principio se esperaba un leve alivio, la tendencia indica que el invierno no dará tregua en los próximos días.

Cuáles serán los días más fríos de la semana

El análisis del pronóstico extendido muestra un patrón claro: jornadas consecutivas con mínimas muy bajas que obligarán a reforzar el abrigo, sobre todo en las primeras horas del día. En este contexto, el SMN advierte que el frío extremo se presentará en varias tandas, con tres jornadas destacadas por sus registros mínimos.

El viernes 26 de junio será uno de los días más fríos, con una temperatura mínima de 5°C, que incluso podría descender por debajo de cero en zonas del conurbano. La máxima alcanzará apenas los 14°C.

El SMN detalló que se espera una semana dominada por marcas térmicas extremadamente bajas. Foto: Noticias Argentinas

El lunes 29 de junio, tras un leve alivio durante el fin de semana, llegará con otro fuerte descenso térmico: mínima de 5°C y una máxima que no superará los 12°C, convirtiéndolo en el día más crudo del período.

El martes 30 de junio mantendrá el mismo patrón, con una mínima de 5°C y una máxima estimada en 13°C, prolongando la seguidilla de jornadas heladas.

Así, viernes, lunes y martes compartirán el podio de los días más fríos de la semana, con mínimas que perforan la barrera de los 5 grados y se ubican en valores cercanos a los 2°C. En particular, el lunes se destaca como la jornada más adversa, ya que también registrará la máxima más baja del período.

Fin de semana con leve alivio antes del regreso del frío

Para quienes esperan una pausa, el fin de semana traerá un alivio transitorio gracias a la rotación de los vientos, que permitirá un leve ascenso de las temperaturas.

El sábado 27 de junio se perfila como el día más agradable, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, ofreciendo una tarde relativamente templada. En tanto, el domingo 28 de junio tendrá un amanecer menos hostil con 8°C de mínima, aunque la máxima volverá a bajar a 14°C, anticipando el regreso del aire frío.

Este respiro será breve, ya que a partir del lunes se espera el reingreso de una masa de aire polar que reinstalará las condiciones de frío intenso en toda la región. De esta manera, el AMBA se prepara para una semana en la que el invierno se hará sentir con más fuerza y sin tregua.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima, día por día