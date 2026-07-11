El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones: el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Oficina de Presidencia

El ministro de Economía Luis Caputo presentó el programa financiero del Tesoro hasta el año que viene disipando el principal interrogante que tenían los analistas respecto al año electoral..Sin embargo, el dato político y económico más disruptivo de las últimas horas es que en paralelo a la ley de leyes, el b prepara un proyecto de ley de “shutdown” (apagón del Estado) con el objetivo de replicar el sistema estadounidense y prohibir por ley cualquier tipo de gasto público por encima del nivel estrictamente presupuestado.

Por qué las proyecciones económicas del Gobierno están bajo la lupa

Mientras el oficialismo confía en que la consolidación de la macroeconomía impulsará la inversión y el consumo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central expone una mirada más cauta por parte de las consultoras privadas:

Inflación: el equipo económico prevé una desaceleración significativa para fortalecer el ingreso real de los hogares. Por su parte, los analistas del REM proyectan una inflación interanual del 20% para diciembre de 2027 y del 14,2% para finales de 2028.

Dólar Mayorista: frente al sendero de apreciación gradual del peso que plantea el Gobierno, la mediana del mercado ubica la cotización esperada en $1.805 para diciembre de 2027 (frente a los $1.673 estimados para el cierre de 2026), reflejando una devaluación contenida pero a un ritmo distinto al oficial.

Actividad Económica (PBI): la Casa Rosada sostiene que la economía crecerá de manera sostenida entre 2027 y 2029. En contraste, los privados estiman una variación anual promedio fija del 3% para los años 2026, 2027 y 2028, mostrando un menor optimismo sobre los motores de la recuperación.

Mercado Laboral: el informe oficial describe una reducción marcada de la desocupación. Las consultoras prevén una mejora mucho más gradual, situando la tasa de desempleo en 7,4% para el último trimestre de 2027 (apenas por debajo del 7,5% estimado para fines de 2026).

Expectativa por el dato del INDEC de junui 2026 y las dudas del mercado

El próximo martes 14, el INDEC dará a conocer el índice de precios de junio, sobre el cual hay una fuerte expectativa de que perfore el 2%, apalancado en que el indicador de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se ubicó en 1,8%. El ministro Caputo evitó dar números exactos, pero transmitió calma: “La gente tiene que estar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”.

A pesar de que el mercado celebró que se anticipe el programa financiero para despejar la incertidumbre electoral, persisten dudas técnicas entre los economistas sobre cómo se cubrirán los vencimientos en dólares:

Meta de reservas: preocupa el impacto real que puedan tener las compras programadas de dólares que el Tesoro pretende hacerle al Banco Central.

Financiamiento local: existen dudas sobre la viabilidad de las nuevas colocaciones de deuda que el Gobierno planea realizar en el mercado de capitales doméstico.

“Lo más importante es ver cómo está armado el programa financiero, qué tipo de autorizaciones de emisiones de deuda y por qué montos”, señaló Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica. “Las variables macro en general están desactualizadas; lo relevante son las cuestiones bien concretas de financiamiento para el año electoral”, sentenció.

“Shutdown”: ¿cómo funcionará el “apagón” del Estado que planea Milei?

El proyecto de ley de “shutdown” busca convertirse en el mecanismo definitivo de control del gasto público. Los detalles de este esquema fueron analizados en la Quinta de Olivos durante una reunión de trabajo entre Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el titular del Banco Central Santiago Bausili.

El propio presidente se encargó de explicar la lógica detrás de la iniciativa. “Estamos trabajando también en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política. O sea, cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, detalló Milei.