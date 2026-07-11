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Lluvias en el AMBA: a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

La expectativa por el partido de la Selección Argentina se mezcla con un pronóstico que obliga a mirar el cielo antes de organizar planes al aire libre.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Llueve para el partido de Argentina?
¿Llueve para el partido de Argentina? Foto: Fotos NA y Reuters
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El Área Metropolitana de Buenos Aires transita un sábado marcado por la nubosidad, el frío y la posibilidad de lluvias aisladas en distintos momentos del día. Según el pronóstico difundido para la región, la jornada se presenta inestable, con temperaturas bajas y un cielo que difícilmente dé tregua durante varias horas.

La franja más sensible para quienes tengan actividades al aire libre aparece entre la madrugada, la mañana y la noche, cuando podrían registrarse precipitaciones o lloviznas en la Ciudad de Buenos Aires y sectores del Conurbano. Aunque algunos reportes muestran baja probabilidad de lluvia intensa, el escenario general sigue siendo de tiempo húmedo, frío y cambiante, por lo que conviene salir preparado.

Clima complicado para ver a la Selección Argentina

El dato que más ruido genera entre los fanáticos es que el mal tiempo coincide con una jornada especial: la Selección Argentina juega por los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, en un partido que puede definir su pase a semifinales.

Por eso, quienes tenían pensado reunirse en patios, terrazas, bares con mesas al aire libre o pantallas en espacios abiertos deberán seguir de cerca la evolución del clima. El frío, la humedad y la posibilidad de lluvia pueden alterar los planes, especialmente durante la noche, cuando se espera que la temperatura vuelva a bajar y el ambiente se sienta más invernal.

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La recomendación para los hinchas es simple: si el plan es mirar el partido fuera de casa, conviene llevar campera impermeable, paraguas y abrigo extra. En cambio, si la reunión será puertas adentro, el clima puede convertirse en la excusa perfecta para una jornada bien mundialista, con comida caliente, televisor encendido y todos pendientes de lo que haga el equipo de Lionel Scaloni.

Temperatura en Buenos Aires: un sábado frío y nublado

Las marcas térmicas se mantendrán en valores bajos para el AMBA. De acuerdo con los datos difundidos para la región, la temperatura se movería aproximadamente entre los 9°C y los 15°C, con cielo nublado o mayormente cubierto durante buena parte del día.

La sensación térmica podría ser incluso menor en zonas abiertas o con viento, especialmente durante las primeras horas y hacia la noche. En la Ciudad de Buenos Aires, distintos reportes climáticos coinciden en un escenario de ambiente fresco, humedad elevada y nubosidad persistente, aunque con diferencias sobre la intensidad y extensión de las precipitaciones.

Por eso, el sábado no parece ideal para actividades prolongadas al aire libre. Si bien no se espera necesariamente un temporal generalizado en toda la región, el combo de frío, cielo cubierto y posibles lloviznas alcanza para complicar salidas, traslados y reuniones en espacios abiertos.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas en el AMBA

Ante un contexto de inestabilidad, es importante tomar algunas precauciones básicas. Las autoridades suelen recomendar evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones empeoran, asegurar objetos que puedan volarse y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para prevenir acumulación de agua.

También se aconseja no sacar la basura en horarios de lluvia, alejarse de postes, cables o árboles durante tormentas, y desconectar artefactos eléctricos si ingresa agua a la vivienda. Para quienes deben manejar, la clave es reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar calles anegadas.

En caso de estar en la calle durante una tormenta, lo más seguro es buscar refugio en un lugar cerrado. No conviene permanecer bajo árboles ni estructuras livianas, ya que pueden representar un riesgo si hay ráfagas o actividad eléctrica.

Cómo sigue el tiempo el domingo en Buenos Aires

Después de un sábado con clima inestable, el domingo aparece con mejores condiciones para el AMBA. El pronóstico anticipa una jornada fría, pero más amable, con menor probabilidad de lluvias y momentos de cielo parcialmente nublado.

La temperatura seguiría en niveles invernales, con una mañana fresca y una tarde algo más llevadera. Esto podría favorecer las actividades al aire libre que deban postergarse durante el sábado, aunque siempre será conveniente revisar la actualización del pronóstico antes de salir.

La clave del sábado: mirar el pronóstico antes de salir

El sábado en el AMBA llega con una combinación incómoda: frío, cielo cubierto, humedad y chances de lluvia. Para quienes planean ver a la Selección Argentina con amigos o en espacios abiertos, la mejor decisión será organizar una alternativa bajo techo.

La pelota, como siempre, tendrá la última palabra dentro de la cancha. Pero afuera, el clima también jugará su partido.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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