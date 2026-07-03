Bomba de frío en Buenos Aires: cómo continúa la ola polar luego del récord de 1 grado bajo cero

Ola polar - frío polar - ola de frío

La intensa ola polar que azota a casi todo el territorio nacional se hace sentir con crudeza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pico del fenómeno se consolidó durante este viernes 3 de julio, jornada en la que los termómetros marcaron una mínima de congelamiento de -1°C durante la madrugada y una máxima proyecta alcanzar los 10°C durante el resto del día, transformándose en uno de los días más duros en lo que va de la temporada invernal.

A partir de este fin de semana, el ingreso de nubosidad y ligeras rotaciones del viento darán inicio a un proceso de leve y paulatina recuperación térmica, alejando temporalmente el peligro de nuevas marcas bajo cero. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el ambiente helado persistirá durante las primeras horas de cada jornada, manteniendo un panorama plenamente invernal en toda la región en un contexto marcado por el comienzo de la temporada de invierno.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico extendido en el AMBA: así va a estar el clima día por día

Sábado 4: Mínima de 3°C | Máxima de 11°C

Domingo 5: Mínima de 7°C | Máxima de 12°C

Lunes 6: Mínima de 6°C | Máxima de 13°C

Martes 7: Mínima de 3°C | Máxima de 16°C

Miércoles 8: Mínima de 6°C | Máxima de 17°C

Jueves 9: Mínima de 7°C | Máxima de 16°C

¿Por qué nevó en Mar del Plata?: la explicación meteorológica del histórico fenómeno en La Feliz

Mar del Plata volvió amaneció “blanca” con copos de nieve, aguanieve y una capa blanca en distintos sectores de La Feliz, en medio de una de las olas polares más intensas de los últimos años. Minutos antes de las 8, el termómetro marcó -1 grado y una sensación térmica de -3,4 grados.

La combinación de aire polar, elevada humedad y precipitaciones débiles generó las condiciones para que se registraran nevadas y neviscas en Sierra de los Padres y otros puntos del partido de General Pueyrredon.

Aunque el fenómeno sorprendió a miles de personas, la nieve no es completamente ajena a la ciudad balnearia. Mar del Plata acumula una serie de episodios documentados desde comienzos del siglo XX, algunos de los cuales quedaron grabados para siempre en la memoria de los marplatenses.