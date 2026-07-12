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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 13 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
-4°
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 28 - 45 km/h
Lluvia
90% 0.4 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 32 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: -7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:38
Puesta del sol17:47
Horas de luz8h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:38 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 8h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 32 - 53 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -4° -4° Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -4° -4° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -3° -3° Noroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -4° -4° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -4° -4° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -5° -5° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -5° -5° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -5° -5° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -4° -4° Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -4° -4° Noreste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 -2° -2° Noreste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
12:00 -1° -1° Noreste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 14 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 17 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Este 22 - 36 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Este 26 - 43 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Este 28 - 45 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Este 29 - 48 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Este 27 - 48 km/h 80% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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