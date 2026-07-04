Alerta en Buenos Aires por el temporal más fuerte: cuándo llegan las tormentas con granizo y ráfagas

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

El clima vuelve a encender las alarmas en varias zonas del país. Después de jornadas marcadas por el frío, el cielo despejado y temperaturas bajas, un sistema de inestabilidad avanzará con fuerza y podría dejar lluvias persistentes, caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica durante las próximas horas.

De acuerdo con la información meteorológica disponible, el fenómeno afectará principalmente a sectores de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el Área Metropolitana, y también alcanzará a otras regiones del país como Misiones, donde se esperan lluvias prolongadas y tormentas eléctricas.

La advertencia genera preocupación porque el evento podría extenderse durante buena parte del domingo y lunes, con acumulados importantes de agua en cortos períodos. En este contexto, las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y evitar exponerse al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Tormentas, granizo y viento: qué se espera en las próximas horas

El cambio de tiempo será abrupto. Tras un inicio de semana dominado por el aire frío, el ingreso de humedad y la formación de nubosidad favorecerán el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por descargas eléctricas frecuentes, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Según el panorama informado, las lluvias comenzarían a intensificarse durante la noche del domingo en Buenos Aires y podrían continuar durante el lunes. En algunos puntos, el mal tiempo se mantendría de manera intermitente por cerca de 48 horas, con mejoras temporarias, pero sin descartar nuevos chaparrones o tormentas aisladas.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

El Servicio Meteorológico Nacional clasifica sus alertas según el nivel de riesgo: el amarillo indica posibles fenómenos con capacidad de daño, el naranja advierte sobre eventos peligrosos y el rojo se reserva para situaciones excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Cuáles son las localidades afectadas por el temporal

Las zonas bajo mayor atención incluyen distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el AMBA. Entre las localidades mencionadas aparecen:

Ciudad de Buenos Aires

La Plata

Chascomús

La Costa Atlántica

San Antonio de Areco

Zárate

Las Flores

Azul

Olavarría

Además, el fenómeno también impactaría en Misiones, donde las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte del lunes, con tormentas eléctricas y condiciones de inestabilidad.

En las áreas costeras y suburbanas, el principal riesgo estará asociado a la acumulación de agua, el anegamiento de calles, la reducción de visibilidad y las complicaciones para circular. En tanto, en zonas rurales o abiertas, las ráfagas y el granizo podrían generar daños puntuales.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires y CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el fin de semana tendrá un inicio frío, con mínimas muy bajas. Luego, el escenario cambiará con la llegada del temporal entre domingo y lunes. Se espera que el martes las condiciones mejoren, con cielo más despejado y temperaturas que irán desde valores cercanos a los 3 grados por la mañana hasta máximas próximas a los 16 grados durante la tarde.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

La mejora sería más notoria hacia el martes, cuando el sistema de tormentas comience a desplazarse y deje paso a una jornada más estable. De todos modos, los especialistas recomiendan consultar el pronóstico actualizado, ya que este tipo de eventos puede cambiar su intensidad o trayectoria en pocas horas.

Recomendaciones ante lluvias fuertes, granizo y ráfagas

Frente a una alerta por tormentas, el SMN recomienda tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las principales sugerencias se destacan evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles o postes de luz, retirar objetos que puedan obstruir desagües y mantenerse informado por canales oficiales.

También es importante asegurar elementos que puedan volarse, revisar canaletas, cargar el celular y tener a mano una linterna, documentación personal y una mochila de emergencia. Si se registra caída de granizo, lo más seguro es permanecer bajo techo y alejado de ventanas.

Por qué este temporal podría ser uno de los eventos más fuertes de julio

La combinación de aire frío, humedad y un sistema frontal activo puede generar condiciones propicias para tormentas intensas. Si bien no todos los sectores recibirán el mismo volumen de lluvia, los episodios más fuertes podrían concentrarse en períodos breves, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y complicaciones en la vía pública.

El dato clave será la evolución del sistema durante la noche del domingo y la jornada del lunes. En caso de que las celdas de tormenta se organicen, podrían registrarse ráfagas importantes, granizo localizado y lluvias abundantes.

Por eso, quienes vivan en las zonas afectadas deberán prestar atención a los avisos oficiales y evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor actividad eléctrica. La recomendación central es simple: no subestimar el temporal y prepararse antes de que llegue la parte más intensa.