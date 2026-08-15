comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 8 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 9 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 3 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:54 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 38 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Norte 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Norte 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noreste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 12 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 12 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 8 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Norte 10 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Norte 8 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Norte 5 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Norte 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noreste 6 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Norte 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Norte 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Norte 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Catamarcatiempo en Catamarca hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El pronóstico cambió para el AMBA:llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

    El pronóstico cambió para el AMBA: llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

  2. Vuelven las tormentas severas al AMBA:a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

    Vuelven las tormentas severas al AMBA: a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

  3. Tormentas, frío y cielo nublado:el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

    Tormentas, frío y cielo nublado: el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

  4. Una semana marcada por el frío:cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

    Una semana marcada por el frío: cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

  5. Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026:los días en los que podría desatarse el temporal

    Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026: los días en los que podría desatarse el temporal
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei participará del Council of the Americas:irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Javier Milei participará del Council of the Americas: irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Economía

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno:“No habrá un boom inmediato”

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno: “No habrá un boom inmediato”

La industria operó al 59,1% de su capacidad instalada en junio 2026:los sectores que repuntaron y los que siguen en terreno negativo

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

Internacionales

Alarma total por un terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Indonesia:descartaron tsunami en Sudamérica

Alarma total por un terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Indonesia: descartaron tsunami en Sudamérica

Imágenes impactantes por el incendio forestal en Italia:evacuaron a 50 personas y el fuego arrasó 24 hectáreas

Guerra entre Estados Unidos e Irán:Donald Trump dijo que “muy pronto” incorporará al estrecho de Ormuz a su país

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas