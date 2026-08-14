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Atención a los créditos hipotecarios: esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó que el Gobierno analiza licitar plazos fijos de largo plazo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para inyectar liquidez y reducir el costo de los préstamos para la vivienda. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Créditos hipotecarios
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A través del Ministerio de Economía, el Gobierno avanza en nuevas herramientas para dinamizar el crédito. En ese marco, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, habló de la flexibilización que se implementará para los créditos en dólares a las empresas y anticipó que evalúan usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los préstamos hipotecarios a tasas más bajas.

De qué se trata el plan para lanzar créditos hipotecarios a tasas más bajas

El plan consiste en que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos para que estos dispongan de liquidez suficiente y así otorgar hipotecas. De esta manera, el Estado busca cubrir el bache de financiamiento que hoy impide una mayor oferta de préstamos para la compra de propiedades y tasas más bajas.

Durante la presentación de la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: “Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos”.

Créditos hipotecarios. Foto: Unsplash.

El uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que tienen un objetivo de inversión a largo plazo, permitiría que los bancos ofrezcan mejores condiciones de financiamiento.

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Por su parte, Furiase destacó la importancia de que “se genere el circuito de los dólares” y defendió los cambios en los requisitos para que los bancos puedan prestar moneda extranjera a las firmas de la llamada economía real.

Según el Gobierno, los depósitos en dólares pasaron de US23.000 a US40.000 millones, mientras que hoy los bancos prestan cerca del 60% de esos fondos. De esta manera, la medida busca flexibilizar las condiciones para poder canalizar una mayor parte de ese ahorro en dólares hacia la actividad económica, como la construcción, según ejemplificó Furiase.

Conferencia de prensa de Luis Caputo.
Conferencia de prensa de Luis Caputo. Foto: Captura de video.

Por otra parte, el secretario de Finanzas descartó que el Estado vaya a intervenir directamente para mejorar la situación de los deudores morosos. “La mora es algo que se tiene que resolver entre privados. Si el Estado se mete en ese contexto, está usando la plata de los impuestos para beneficiar a un sector en particular y en detrimento de otro o recursos que podrían destinarse a otro sector”, explicó.

Para el equipo económico es importante “generar las condiciones para que bajen las tasas de interés de manera sostenida”. En ese sentido, Furiase señaló que es necesario “mantener estabilidad macro, bajar la inflación y el riesgo país, tener superávit fiscal, una hoja de balance del Banco Central con incremento de las reservas, mantener el superávit comercial y generar las condiciones macroeconómicas”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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