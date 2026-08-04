Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

Clima extendido Foto: Archivo NA

Agosto ya empezó y, con él, vuelve una de las preguntas más repetidas cada año en Argentina: cuándo llegará la Tormenta de Santa Rosa. Aunque forma parte del imaginario popular, este fenómeno suele despertar atención porque coincide con una etapa de transición climática, donde el invierno empieza a mostrar señales de cambio y aumentan las chances de lluvias, tormentas y bruscos giros en el tiempo. El fenómeno suele asociarse a los días cercanos a la celebración de Santa Rosa de Lima, especialmente hacia finales de agosto y comienzos de septiembre.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y por qué genera tanta expectativa

La Tormenta de Santa Rosa no es un evento meteorológico con fecha fija, sino una tradición climática que se relaciona con la posibilidad de tormentas fuertes alrededor del 30 de agosto. En la cultura popular, muchas personas esperan que, cerca de esa fecha, se produzca un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con ingreso de humedad, actividad eléctrica, chaparrones intensos y, en algunos casos, ráfagas de viento.

El interés crece porque agosto suele ser un mes bisagra. A medida que se aproxima la primavera, la atmósfera comienza a cambiar: pueden ingresar masas de aire más cálidas y húmedas desde el norte, mientras todavía avanzan frentes fríos desde el sur. Ese contraste es uno de los ingredientes que favorece episodios de inestabilidad, especialmente en el centro y norte del país.

Cuándo podría darse la Tormenta de Santa Rosa en 2026

La fecha más observada será el tramo final de agosto, en particular los días cercanos al 30 de agosto, cuando se conmemora a Santa Rosa de Lima en varios países de la región. De todos modos, los especialistas suelen tomar una ventana más amplia, que puede incluir los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, ya que las tormentas no responden a una fecha exacta del calendario.

Por eso, más que esperar un “día exacto”, conviene seguir la evolución del pronóstico durante la segunda mitad del mes. Si se combinan humedad elevada, aumento de temperatura, viento del norte y avance de un frente frío, podrían formarse tormentas de variada intensidad. En ese escenario, las zonas más expuestas dependerán del avance del sistema y de las alertas actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué dice la ciencia sobre este fenómeno

Aunque muchas personas hablan de la Tormenta de Santa Rosa como si fuera una regla infalible, la meteorología la interpreta de otra manera. Un análisis del Servicio Meteorológico Nacional sobre los registros del Observatorio Central Buenos Aires indica que, en 118 años de datos, hubo tormentas en los días próximos al santoral de Santa Rosa en 67 oportunidades, lo que representa el 57% de los casos.

Ese número ayuda a entender por qué la creencia sigue vigente: no ocurre siempre, pero sí aparece con una frecuencia suficiente como para sostener la expectativa popular. Aun así, el SMN remarca que no todas esas tormentas estuvieron necesariamente asociadas a un mismo patrón atmosférico, por lo que no debe interpretarse como un fenómeno automático ni garantizado.

Por qué se llama Tormenta de Santa Rosa

El nombre tiene origen religioso y está vinculado a Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. Según la tradición, durante un intento de ataque pirata a Lima, la santa habría rezado intensamente y luego se desató una tormenta que impidió el avance de los invasores. Con el paso del tiempo, esa historia quedó asociada a los temporales que suelen registrarse cerca de fines de agosto en distintos países de Sudamérica.

Esa mezcla de leyenda, memoria popular y comportamiento climático convirtió a la Tormenta de Santa Rosa en un tema recurrente cada año. No solo se la menciona en los pronósticos, sino también en conversaciones cotidianas, redes sociales y búsquedas de Google, especialmente cuando agosto comienza a mostrar señales de cambio.

Qué señales pueden anticipar un temporal fuerte

Para saber si la Tormenta de Santa Rosa podría presentarse con intensidad, hay que prestar atención a varios indicadores. Entre los más importantes aparecen el aumento de la humedad, el ascenso de la temperatura, la rotación del viento al sector norte, la llegada de aire frío y la emisión de alertas meteorológicas oficiales. Cuando estos factores se combinan, pueden generarse lluvias abundantes en poco tiempo, descargas eléctricas, ráfagas y caída ocasional de granizo.

La recomendación principal es consultar los avisos actualizados del SMN, ya que el organismo emite alertas tempranas para ayudar a la población a tomar decisiones ante fenómenos potencialmente peligrosos.

Recomendaciones si hay alerta por tormentas

Si se emite una alerta por tormentas fuertes, lo mejor es evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles, asegurar objetos que puedan volarse, revisar desagües y mantenerse informado por canales oficiales. También conviene no circular por calles anegadas y desconectar artefactos eléctricos si hay actividad eléctrica intensa.

En definitiva, la Tormenta de Santa Rosa 2026 todavía deberá confirmarse con los pronósticos más cercanos a la fecha, pero el calendario climático ya vuelve a poner el tema en agenda. Entre la tradición y la ciencia, fines de agosto será nuevamente un período clave para mirar el cielo y seguir de cerca cada actualización meteorológica.