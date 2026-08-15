Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 4°.

Viento: 18 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.

Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 8°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.