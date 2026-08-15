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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
Viento
Suroeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 5 - 13 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 17 - 29 km/h
Lluvia
90% 0.9 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:48
Puesta del sol18:34
Horas de luz9h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:48 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 9h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 18 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Oeste 15 - 10 km/h 0% Niebla
02:00 -3° -3° Oeste 7 - 11 km/h 0% Niebla
03:00 -3° -3° Oeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -3° -3° Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Niebla
06:00 -1° -1° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 -1° Oeste 1 - 7 km/h 0% Niebla
08:00 -1° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Niebla
09:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Niebla
10:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Niebla
11:00 Sur 1 - 7 km/h 0% Niebla
12:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Niebla
13:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 5 - 13 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 9 - 14 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Suroeste 13 - 21 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Suroeste 17 - 28 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 18 - 29 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 17 - 29 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 17 - 28 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 18 - 29 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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