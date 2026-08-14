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Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

Un elefante marino del sur permanece descansando desde el 9 de agosto en la playa Pocitos, donde es monitoreado por veterinarios de la Intendencia de Montevideo. El ejemplar está en buen estado de salud y las autoridades pidieron no acercarse, alimentarlo ni intentar devolverlo al mar.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Lobo marino en las playas de Montevideo.
Lobo marino en las playas de Montevideo. Foto: Viory.
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Un elefante marino del sur apareció en la playa Pocitos, en Montevideo, y desde el 9 de agosto permanece descansando sobre la arena ante la sorpresa de vecinos y turistas. El ejemplar fue reportado por ciudadanos y se encuentra bajo monitoreo de veterinarios de la Intendencia de Montevideo, que confirmaron que está en buen estado de salud y no presenta lesiones.

Imágenes registradas durante el jueves muestran al animal recostado dentro del vallado de seguridad instalado en la zona de la rambla y Miguel Barreiro. A pocos metros, varias personas se acercaron para observarlo y tomar fotografías, aunque las autoridades solicitaron mantener una distancia prudencial.

La presencia del elefante marino generó sorpresa entre quienes se encontraban en la playa, ya que no es habitual encontrar ejemplares de esta especie en Pocitos. “Es algo hermoso. Es la primera vez que en la playa de Pocitos sucede un acontecimiento tan lindo. Así de un bicho tan grande”, contó Maxi, uno de los visitantes.

El lobo marino que apareció en las playas de Montevideo. Video: Viory.

Otro de los presentes señaló que nunca había visto un animal de estas características en ese sector de la costa. “En esta zona nunca, nunca, que yo sepa, pero es interesante. Está muy interesante verlo y que la gente lo pueda ver”, expresó.

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Las recomendaciones de las autoridades frente a la aparición del elefante marino en Montevideo

De acuerdo con la Intendencia de Montevideo, se trata de un macho subadulto de elefante marino del sur, cuyo nombre científico es Mirounga leonina. Los especialistas explicaron que el descanso prolongado sobre la arena forma parte del comportamiento natural de la especie.

Por ese motivo, el animal podría permanecer en Pocitos durante varios días e incluso una semana. Las autoridades remarcaron que no se debe intentar devolverlo al mar, debido a que su permanencia en la playa no significa necesariamente que se encuentre en peligro.

Además, solicitaron a quienes se acerquen que no lo alimenten, no le arrojen agua y mantengan alejadas a las mascotas. Estas medidas buscan evitar situaciones de estrés y garantizar que el ejemplar pueda continuar con su descanso sin interferencias.

Lobo marino en las playas de Montevideo. Foto: Viory.

Los elefantes marinos del sur se encuentran entre los pinnípedos de mayor tamaño del planeta. Los machos pueden alcanzar entre dos y tres toneladas de peso y superar los cuatro metros de longitud.

Aunque esta especie no habita de manera permanente las costas uruguayas, la llegada de ejemplares al país ocurre cada año. Los registros se concentran especialmente en Isla de Lobos y en las islas ubicadas frente a Cabo Polonio.

Mientras permanece en Pocitos, el animal continuará siendo observado por los equipos especializados que evaluarán su evolución y determinarán cuándo estará listo para abandonar naturalmente la playa.

Lobo marinoUruguayPlaya
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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