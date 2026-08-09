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El clima en Catamarca hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 14 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 9 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 8 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:59 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 51 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 21 - 51 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 20 - 50 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 19 - 49 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 16 - 45 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 15 - 41 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 14 - 38 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 14 - 37 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 14 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 14 - 37 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 16 - 42 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noreste 19 - 46 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noreste 17 - 47 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noreste 15 - 46 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noreste 14 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noreste 13 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noreste 10 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 9 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Norte 10 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Norte 12 - 33 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Norte 11 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 8 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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