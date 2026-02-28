Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima diario
El clima en San Juan para la mañana
En San Juan, durante la mañana de este sábado 28 de febrero, se espera un clima con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían llegar a un máximo de 20.4°C. La mínima ronda los 9.2°C, ideal para comenzar el día con una chaqueta ligera. El viento soplará a una velocidad máxima de 17 km/h, lo que aportará una brisa fresca pero nada incómoda.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
En la tarde y noche de San Juan, el clima continuará mostrando cielos parcialmente nubosos. La temperatura comenzará a disminuir gradualmente, acercándose a los valores de la mañana. La humedad máxima alcanzará el 61%, lo que podría hacer sentir la noche más fresca de lo que el termómetro indica. La velocidad del viento disminuirá a lo largo del día, aliviando los efectos del viento fresco de la mañana.