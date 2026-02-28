El clima en San Juan para la mañana

En San Juan, durante la mañana de este sábado 28 de febrero, se espera un clima con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían llegar a un máximo de 20.4°C. La mínima ronda los 9.2°C, ideal para comenzar el día con una chaqueta ligera. El viento soplará a una velocidad máxima de 17 km/h, lo que aportará una brisa fresca pero nada incómoda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche de San Juan, el clima continuará mostrando cielos parcialmente nubosos. La temperatura comenzará a disminuir gradualmente, acercándose a los valores de la mañana. La humedad máxima alcanzará el 61%, lo que podría hacer sentir la noche más fresca de lo que el termómetro indica. La velocidad del viento disminuirá a lo largo del día, aliviando los efectos del viento fresco de la mañana.