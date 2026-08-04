Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

Tras un breve período de estabilidad, un sistema de baja presión provocará precipitaciones y un marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana. Foto: NA.

El tiempo volverá a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. Tras un lunes marcado por chaparrones y tormentas aisladas, el pronóstico anticipa un breve período de estabilidad antes de la llegada de una nueva ciclogénesis que provocará lluvias, tormentas y un importante descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el jueves 6 será el día más complejo de la semana debido al desarrollo de un sistema de baja presión sobre el este del país. Este fenómeno favorecerá la formación de precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

El jueves será el día más inestable de la semana en el AMBA por la llegada de una nueva ciclogénesis, con lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Foto: Reuters

Cómo estará el tiempo en el AMBA antes de la ciclogénesis

Este martes 4 el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se esperan lluvias. La temperatura oscilará entre los 12 °C de mínima y los 15 °C de máxima, mientras que los vientos soplarán desde el sector sur, favoreciendo una mejora respecto de las condiciones registradas el lunes.

El miércoles 5 continuará con características similares. La nubosidad seguirá predominando y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0% y el 10% durante gran parte del día. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 12 °C y los 16 °C.

Según Meteored, la inestabilidad será “muy acotada, suficiente apenas para no descartar alguna lluvia aislada y pasajera de corta duración”.

Los meteorólogos anticipan acumulados de hasta 30 milímetros, ráfagas de 50 km/h y un ambiente más frío luego del avance del frente frío. Foto: Unsplash.

Cuándo llegarán las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires

El jueves 6 marcará el cambio más importante de la semana. La formación de una ciclogénesis sobre el este del territorio nacional impulsará lluvias y tormentas sobre el AMBA, con probabilidades de precipitación que aumentarán del 40% durante la mañana al 70% entre la tarde y la noche.

Los especialistas estiman acumulados de entre 10 y 30 milímetros, especialmente desde el mediodía, cuando comenzarán a intensificarse las precipitaciones.

Durante esa jornada también cambiará la circulación del viento, que rotará del este al sudoeste con velocidades de entre 10 y 25 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 25 y los 50 km/h tras el avance del frente frío.

La formación de una ciclogénesis sobre el este del país cambiará las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos días. Foto: NA

Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios durante el jueves, con una mínima y una máxima cercanas a los 13 °C, lo que dará lugar a una jornada fría, húmeda e inestable.

Desde Meteored señalaron que, aunque no se esperan eventos extremos generalizados, será una situación para monitorear. En ese sentido, advirtieron que no se prevén “fenómenos generalizados de gran severidad”, aunque será una jornada “para seguir de cerca, especialmente por posibles chaparrones intensos en cortos períodos”.

Cómo seguirá el tiempo después del frente frío

Una vez que el sistema de baja presión se desplace hacia el océano, las condiciones comenzarán a mejorar durante el viernes 7. El cielo irá despejándose desde las primeras horas del día y el ingreso de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Para esa jornada se espera una mínima de 7 °C y una máxima de apenas 14 °C, mientras que durante el fin de semana el ambiente continuará frío y el domingo 9 podría registrarse la temperatura mínima más baja de toda la semana.

Alertas por tormentas y nevadas en distintas provincias

Mientras el AMBA espera la llegada del nuevo episodio de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para sectores de Formosa, Chaco y Corrientes.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Además del pronóstico para el AMBA, rigen alertas por tormentas fuertes en el noreste argentino y por nevadas persistentes en la Patagonia. Foto: REUTERS

Además, continúa una advertencia por nevadas para la zona cordillerana de Río Negro y Chubut. Allí se esperan “nevadas persistentes de variada intensidad”, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros.

El organismo también indicó: “Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco”.