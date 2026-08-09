comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Santa Cruz hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -1° para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Oeste 24 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 25 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 24 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 34 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:00
Puesta del sol18:25
Horas de luz9h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:00 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 34 - 59 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Suroeste 21 - 34 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Suroeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -1° -1° Suroeste 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Oeste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -1° -1° Oeste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 27 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 30 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 33 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 34 - 59 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 30 - 57 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 26 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 24 - 39 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 25 - 40 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Frío extremo en el AMBA:el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

    Frío extremo en el AMBA: el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

  2. Una semana marcada por el frío:cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

    Una semana marcada por el frío: cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

  3. Se van las tormentas y llega el frío extremo:para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

    Se van las tormentas y llega el frío extremo: para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

  4. Pronóstico en Río Negro:cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

    Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse