Vuelve la lluvia al AMBA: cambió el pronóstico y se viene una seguidilla inestable de 48 horas

Lluvias en Argentina Foto: NA

Después de varias jornadas marcadas por el frío intenso, las mañanas heladas y un cielo mayormente estable, el tiempo volverá a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque el fin de semana y el inicio de la próxima semana mantendrán condiciones tranquilas, los modelos meteorológicos ya anticipan el regreso de las lluvias al AMBA hacia la mitad de semana.

El cambio no será inmediato, pero sí aparece cada vez más firme en los pronósticos. Según los datos publicados por Meteored para Buenos Aires, el miércoles 12 de agosto figura con 70% de probabilidad de precipitaciones y una estimación de 0,8 mm, mientras que el jueves 13 de agosto la chance sube al 80%, con 3,1 mm previstos.

En ese contexto, la región podría atravesar una seguidilla inestable de al menos 48 horas, con lluvias débiles o intermitentes, aumento de nubosidad y temperaturas que seguirán ubicadas en valores bajos para esta época del año. El Servicio Meteorológico Nacional, por su parte, mantiene sus canales oficiales de pronóstico y alerta temprana para consultar la evolución del tiempo en el país.

Cómo estará el tiempo antes de que vuelvan las lluvias

Antes del regreso de la inestabilidad, el AMBA tendrá varios días de frío seco, con viento, cielo despejado o parcialmente nublado y marcas térmicas que obligarán a sostener el abrigo pesado. El sábado 8 de agosto, Meteored anticipa para Buenos Aires una jornada con máxima cercana a los 13 grados y mínima de 6 grados, con viento del oeste y sin lluvias previstas.

Pronóstico extendido Foto: SMN

El domingo 9 de agosto se mantendrá la misma tendencia, aunque con una mañana todavía más fría. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 13 grados, con condiciones mayormente estables y sin precipitaciones relevantes en la Ciudad y alrededores.

El lunes 10 de agosto podría ser uno de los días más fríos del tramo, con una mínima estimada de 3 grados y una máxima de apenas 11 grados. La combinación de aire frío, baja nubosidad y viento débil favorecerá una sensación térmica baja durante las primeras horas del día.

Cuándo se larga la lluvia en Buenos Aires y el Conurbano

El giro más importante del pronóstico aparece hacia el miércoles 12 de agosto, cuando comenzaría a aumentar la humedad y la nubosidad sobre el AMBA. Ese día, Meteored marca una probabilidad de lluvia del 70%, con temperaturas entre 7 y 10 grados, lo que dejaría una jornada fría, gris y con posibles precipitaciones débiles.

El panorama se volvería más inestable durante el jueves 13 de agosto, jornada para la que se proyecta una probabilidad de lluvia del 80% y acumulados superiores a los del miércoles. De acuerdo con el mismo pronóstico, las temperaturas se moverían entre 7 y 11 grados, por lo que el mal tiempo llegaría acompañado por ambiente frío y húmedo.

Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

La clave estará en la evolución de la nubosidad durante el martes y en el ingreso de aire húmedo hacia la región central del país. Si ese escenario se mantiene, Buenos Aires y el Conurbano podrían pasar de varios días secos a una secuencia con lluvias intermitentes durante dos jornadas consecutivas.

Frío, humedad y cielo cubierto: qué esperar durante la seguidilla inestable

El regreso de la lluvia no implicaría, por ahora, un evento extremo, sino una situación de mal tiempo persistente, con precipitaciones débiles, lloviznas y períodos de cielo cubierto. La presencia de humedad, sumada a las bajas temperaturas, hará que la sensación térmica sea más baja que los valores reales del termómetro.

Para quienes deban circular por la Ciudad de Buenos Aires o el Conurbano, el miércoles y el jueves aparecen como los días más complicados de la semana. Conviene prever paraguas, campera impermeable y más tiempo de traslado, especialmente en horarios de entrada y salida laboral, cuando cualquier lluvia suele impactar con más fuerza en el tránsito.

Además, las mañanas seguirán siendo muy frías. Aunque las máximas podrían ubicarse entre los 10 y 11 grados durante el período inestable, el ambiente húmedo puede intensificar la sensación de frío, sobre todo en zonas abiertas, paradas de colectivo, estaciones de tren y corredores con viento.

Pronóstico extendido para el AMBA: día por día

Para ordenar el panorama, el tramo más relevante del pronóstico queda de la siguiente manera:

Sábado 8: jornada fría, con cielo estable y temperaturas entre 6 y 13 grados.

Domingo 9: tiempo mayormente bueno, mínima de 4 grados y máxima de 13 grados.

Lunes 10: una de las mañanas más frías, con mínima de 3 grados y máxima de 11 grados.

Martes 11: aumento de nubosidad, mínima de 6 grados y máxima de 11 grados, como antesala del cambio de tiempo.

Miércoles 12: vuelven las probabilidades de lluvia, con 70% de chances y temperaturas entre 7 y 10 grados.

Jueves 13: jornada más inestable, con 80% de probabilidad de precipitaciones y marcas entre 7 y 11 grados.