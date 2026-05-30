Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 14 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 8 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 28m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:06 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 14 - 37 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noreste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Noreste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Norte 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 3 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Norte 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Norte 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Norte 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Norte 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Norte 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Norte 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Norte 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Norte 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.