Mundial 2026: francotiradores, antidrones y 1.600 agentes por sede, el megaoperativo de seguridad de Estados Unidos

Estados Unidos despliega un operativo sin precedentes para custodiar el Mundial 2026 Foto: REUTERS

Estados Unidos decidió blindar el tramo final del Mundial 2026 con un dispositivo de seguridad de enorme escala, pensado para proteger no solo los estadios, sino también hoteles, traslados, fan fests y zonas de alta concentración de público. En las sedes más sensibles, especialmente durante las semifinales y la final, el operativo contempla la presencia de al menos 1.600 agentes por sede, además de recursos tecnológicos y unidades especializadas preparadas para responder ante distintos escenarios de riesgo.

La magnitud del despliegue refleja el nivel de exigencia que implica organizar una Copa del Mundo en territorio estadounidense. Lejos de limitarse al control de accesos o a la vigilancia dentro de los estadios, las autoridades diseñaron una estructura de protección extendida, coordinada entre fuerzas locales, estaduales y federales. El objetivo central es reducir al mínimo cualquier margen de error en una competencia que reúne a selecciones, delegaciones oficiales y cientos de miles de hinchas.

Un blindaje que empieza antes de llegar al estadio

Uno de los puntos clave del operativo es que la seguridad comienza mucho antes del partido. Los hoteles donde se alojan las delegaciones cuentan con perímetros especiales, controles reforzados y medidas para impedir la presencia no autorizada de drones. Esta protección no solo apunta a neutralizar amenazas directas, sino también a preservar la privacidad, la concentración y la seguridad operacional de los equipos.

Estados Unidos despliega un operativo sin precedentes para custodiar el Mundial 2026 Foto: REUTERS

A esto se suman convoyes custodiados para los traslados de las selecciones y barreras visuales instaladas en áreas estratégicas. Estas pantallas buscan dificultar la observación de zonas internas, reducir riesgos externos y mantener bajo control los movimientos de jugadores, cuerpos técnicos y personal acreditado.

Antidrones y fan fests: la seguridad también mira al cielo

La tecnología antidrones ocupa un lugar central en el esquema de protección. Durante el Mundial 2026, Estados Unidos incorporó sistemas diseñados para detectar, limitar o neutralizar vuelos no autorizados en zonas sensibles. Estos controles se aplican tanto en los alrededores de los hoteles como en los estadios y en los espacios públicos donde se reúnen los fanáticos.

Los fan fests también tienen perímetros propios y equipos de reacción rápida. La razón es clara: estos espacios concentran a miles de personas, muchas veces sin entrada para el partido, pero con alta exposición ante incidentes. Por eso, el operativo contempla vigilancia permanente, control de accesos y presencia visible de fuerzas de seguridad.

Más de 400 organismos coordinados para una sola misión

El dispositivo de seguridad del Mundial 2026 involucra a más de 400 organismos, entre ellos policías locales, fuerzas estaduales, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y unidades especializadas de Investigaciones de Seguridad Nacional. Esta coordinación permite combinar inteligencia, prevención, patrullaje, control migratorio, respuesta táctica y gestión de multitudes.

Estados Unidos despliega un operativo sin precedentes para custodiar el Mundial 2026 Foto: REUTERS

La inversión estimada para sostener esta arquitectura de seguridad ronda los 1.000 millones de dólares, una cifra que permite dimensionar la complejidad del evento. La prioridad es tener personal, tecnología y protocolos suficientes para actuar rápido ante incidentes de distinta naturaleza, desde disturbios entre hinchas hasta amenazas de mayor gravedad.

Francotiradores en estadios: vigilancia, prevención y disuasión

Entre los elementos más llamativos del operativo aparece la presencia de francotiradores en posiciones estratégicas dentro y alrededor de los estadios. En grandes eventos deportivos organizados en Estados Unidos, este tipo de despliegue suele formar parte de los protocolos habituales de seguridad.

Estados Unidos despliega un operativo sin precedentes para custodiar el Mundial 2026 Foto: REUTERS

Estos equipos trabajan generalmente en binomios, con un tirador y un observador, y cumplen una función de vigilancia, prevención y disuasión. Parte de su presencia puede ser visible para el público, mientras otros puntos de observación permanecen reservados. La lógica es doble: detectar comportamientos sospechosos y, al mismo tiempo, enviar una señal clara de control y capacidad de respuesta.

El desafío de controlar hinchas mezclados

Otro foco de preocupación es la convivencia entre parcialidades dentro de un mismo estadio. A diferencia de otros países, en Estados Unidos no siempre existe una separación estricta entre hinchadas, lo que obliga a reforzar la presencia de personal en tribunas, pasillos, ingresos y sectores comunes.

La seguridad también incluye revisión de banderas, carteles y objetos antes del ingreso. En partidos de alta sensibilidad, como el cruce entre Argentina e Inglaterra, se aplicaron controles adicionales sobre símbolos o mensajes vinculados a temas políticos o territoriales, con el objetivo de evitar tensiones dentro del estadio.

Un Mundial protegido al máximo en su etapa decisiva

Aunque las alertas más graves fueron disminuyendo con el avance del torneo, las autoridades estadounidenses mantuvieron un nivel elevado de preparación. En una Copa del Mundo, el riesgo no se mide solo por la probabilidad de un ataque, sino también por el impacto que tendría cualquier falla en la seguridad.

Por eso, el Mundial 2026 llega a sus partidos decisivos con un operativo que combina presencia humana, inteligencia preventiva, tecnología antidrones, francotiradores, patrullajes, controles en hoteles y protocolos de reacción inmediata. Estados Unidos busca mostrar que puede organizar uno de los eventos deportivos más masivos del planeta con una seguridad diseñada para anticiparse a cualquier escenario.