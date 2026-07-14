300 efectivos de la Policía Federal y vallados: el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

El gobierno de Milei reforzará la seguridad en la Embajada británica por el partido entre Argentina e Inglaterra. Foto: PFA.

El Gobierno reforzará de manera extrema la seguridad de la Embajada británica antes de que se dispute la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. En la Casa Rosada, aseguran que el operativo será de “gran magnitud” y movilizará a unos 300 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes montarán vallados y custodias especiales en el barrio porteño de Recoleta.

La decisión fue ejecutada en un contexto marcado por el fuerte componente simbólico de este cruce atravesado por la histórica rivalidad futbolística y el reclamo soberano de Malvinas. De hecho, desde el Ministerio de Seguridad admitieron que “van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, según informó TN.

La preocupación de Milei no se limita únicamente a los alrededores de la sede diplomática en Buenos Aires. En paralelo, las autoridades argentinas se encuentran coordinando acciones con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, país anfitrión del Mundial, donde el partido se jugará bajo un estricto protocolo de control que incluye restricciones al ingreso de banderas y vestimenta con mensajes políticos, lo que podría alcanzar a las habituales referencias a las Islas Malvinas.

Los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio con banderas o carteles referidos a las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Lee Smith)

Los tres ejes del Gobierno para reforzar la seguridad en la Embajada británica en Argentina

Perímetro de seguridad: él dispositivo busca prevenir desbordes e incidentes focalizándose en tres puntos clave: la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.

Recursos desplegados: la Policía Federal Argentina (PFA) dispondrá de múltiples anillos de seguridad, dos fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, patrullajes en moto, bomberos, especialistas en explosivos y equipos de comunicaciones.

Operativo en el Obelisco: en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se monitorearán los tradicionales puntos de festejo y las zonas de mayor circulación antes, durante y después del partido.

Cómo van a ser los controles en EEUU por el partido entre Argentina e Inglaterra

En el plano internacional, la delegación argentina trabajó en conjunto con los organizadores del Mundial para diagramar el esquema de prevención en el estadio: