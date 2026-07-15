La historia secreta detrás de “Crua Chan”, la canción de Sumo que une a Luca Prodan, una batalla sangrienta y al rey de Inglaterra

Luca Prodan en sus tiempos en la banda Sumo Foto: redes

Hay canciones que se escuchan. Y hay otras que, si uno les presta atención, abren una puerta inesperada hacia otro siglo. “Crua Chan”, de Sumo, pertenece a ese segundo grupo: parece un estallido de rock crudo, directo y visceral, pero detrás de sus guitarras se esconde una historia de clanes, sangre, derrotas, exilios y una conexión familiar que une a Luca Prodan con las Highlands escocesas.

El tema abre After Chabón, el tercer disco de Sumo, editado en 1987, una obra clave en la etapa final de la banda argentina liderada por Prodan. En plataformas oficiales, la canción figura dentro del álbum publicado por Sony Music Entertainment Argentina en 1987, con Luca Prodan como letrista y la participación compositiva de integrantes de la banda como Ricardo Mollo, Alberto Troglio y Germán Daffunchio.

La historia real detrás de “Crua Chan”: Sumo, Luca Prodan y la Batalla de Culloden

Para entender “Crua Chan” hay que viajar mucho más lejos que al Buenos Aires de los años 80. Hay que ir a Escocia, al año 1746, cuando se libró la Batalla de Culloden, considerada el último gran enfrentamiento del levantamiento jacobita de 1745. Allí, el ejército de los jacobitas, encabezado por Carlos Eduardo Estuardo, más conocido como Bonnie Prince Charlie, fue derrotado por las fuerzas británicas comandadas por el duque de Cumberland.

La historia secreta detrás de “Crua Chan”. Video: Instagram @renegadoradio

Ese combate no fue una batalla cualquiera. Fue una herida histórica. Culloden marcó el final de las aspiraciones de los Estuardo de recuperar el trono británico y dejó una huella profunda en la memoria de las Highlands. Britannica describe aquel enfrentamiento como una derrota devastadora para los jacobitas, con un combate que duró alrededor de 40 minutos y que terminó con cientos de muertos en el bando escocés.

Qué significa “Crua Chan” y por qué Luca Prodan lo convirtió en canción

“Crua Chan” remite a “Cruachan”, un grito de guerra asociado al Clan Campbell, uno de los clanes de las Highlands escocesas. En medio del caos de los combates cuerpo a cuerpo, donde la confusión podía llevar a atacar incluso a alguien del propio bando, ese grito funcionaba como una forma de identidad. Decir “¡Cruachan!” era, en definitiva, declarar de qué lado se estaba peleando.

Luca Prodan en Córdoba Foto: redes

Y ahí aparece una de las claves más potentes de la canción: la conexión familiar de Luca Prodan con Escocia. Luca nació en Roma, pero su historia familiar era profundamente cosmopolita. Su padre, Mario Prodan, era italiano y había nacido en Estambul; su madre, Cecilia Pollock, había nacido en China, hija de escoceses que vivieron en Shanghái y Pekín antes de la Segunda Guerra Mundial. Biografías de Prodan destacan ese árbol genealógico atravesado por Italia, Turquía, China y Escocia.

En esa mezcla de raíces, desarraigo y memoria familiar, “Crua Chan” deja de ser solo una canción de Sumo. Se transforma en una especie de reivindicación íntima. Luca no cantaba una postal turística de Escocia. Cantaba una derrota heredada, un eco familiar, una identidad que llegaba desde el lado materno y que él convirtió en rock argentino.

Luca Prodan, Gordonstoun y el vínculo inesperado con Carlos III

La historia suma otro detalle sorprendente: Luca Prodan conoció parte de ese universo escocés durante sus años de estudiante en Gordonstoun, el famoso colegio internado de Escocia por el que también pasó el actual rey Carlos III. Diversas crónicas recuerdan que Prodan fue alumno de esa institución y que su paso por allí coincidió con el del entonces príncipe Carlos, aunque algunas versiones aclaran que no necesariamente compartieron aula o curso.

Luca Prodan en Gordonstoun, el último de la primera fila a la derecha Foto: Instagram: prodan.andrea

Ese dato vuelve todavía más cinematográfica la historia de “Crua Chan”: un joven italiano con sangre escocesa, formado en un colegio de élite británico, que años después terminaría en la Argentina revolucionando el rock nacional con una banda inclasificable. Sumo sonaba a Buenos Aires, a Córdoba, a reggae, a post punk y a bar, pero en este tema también sonaba a páramo escocés.

Bonnie Prince Charlie, los jacobitas y una derrota que terminó hecha rock

El levantamiento jacobita de 1745 buscaba restaurar a los Estuardo en el trono británico, frente a la dinastía protestante de Hannover. En ese contexto, Bonnie Prince Charlie se convirtió en una figura romántica para sus partidarios y en el símbolo de una causa perdida. Tras Culloden, el príncipe logró escapar, pero nunca pudo concretar el sueño político que había impulsado la rebelión. Las fuentes históricas coinciden en que la derrota de 1746 acabó con el intento serio de restaurar la causa Estuardo en Gran Bretaña.

Rebelión jacobita en Escocia, el evento aparece en la serie Outlander Foto: Archivo

Luca Prodan tomó esa tragedia y la llevó a otro territorio. No hizo una clase de historia. Hizo una canción con marcha, furia, ironía y épica torcida. “Crua Chan” no romantiza la victoria, porque habla desde la derrota. Y quizás por eso envejeció tan bien: porque Sumo nunca fue una banda de triunfos fáciles, sino de personajes rotos, lucidez feroz y belleza incómoda.

La conexión con Outlander: la batalla que volvió a la cultura pop

La Batalla de Culloden también volvió a instalarse en la cultura popular gracias a Outlander, la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon. En la ficción, Culloden aparece como un punto de quiebre emocional e histórico para los protagonistas, especialmente en la segunda y tercera temporada. El episodio “The Battle Joined”, estreno de la temporada 3, muestra las consecuencias del combate sobre Jamie Fraser y el mundo jacobita.

Outlander, serie. Foto: Aimee Spinks/Starz/Sony Pictures Television

Esa conexión ayuda a leer hoy “Crua Chan” con otros ojos. Quienes llegaron a Culloden por Outlander pueden encontrar en Sumo una versión completamente distinta de la misma herida histórica: menos romántica, más ruidosa, más áspera, más porteña y, al mismo tiempo, profundamente escocesa.

Por qué “Crua Chan” sigue siendo una de las canciones más enigmáticas de Sumo

A más de tres décadas de la muerte de Luca Prodan, “Crua Chan” sigue funcionando como un mapa secreto. Tiene la violencia de una batalla, la memoria de un clan, la biografía de un artista errante y la potencia de una banda que nunca encajó del todo en ningún molde.

Sumo podía cantar desde el Abasto, desde las sierras cordobesas o desde una Escocia del siglo XVIII. Esa fue parte de su rareza y de su grandeza. “Crua Chan” demuestra que el rock argentino también puede contar la historia de una derrota europea, convertirla en grito tribal y hacerla sonar como si hubiera nacido en un sótano de Buenos Aires.