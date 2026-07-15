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De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi: el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial

Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas decidieron homenajear al nuevo Force Commander de la ONU por su nacionalidad. El regalo buscó expresar gratitud hacia un país que siempre apoya a la “Albiceleste”.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas (UNFICYP).
Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión de Naciones Unidas (UNFICYP). Foto: UNFLIGHT
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A más de 15.000 kilómetros de Buenos Aires, en una isla marcada por décadas de tensiones y esfuerzos por mantener la paz, una camiseta de Lionel Messi volvió a demostrar que el fútbol puede derribar cualquier frontera. En Chipre, donde la misión de Naciones Unidas (UNFICYP) trabaja desde hace décadas para evitar conflictos entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota, un grupo de militares argentinos protagonizó un emotivo gesto cargado de simbolismo.

Los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina desplegados en la misión decidieron homenajear al nuevo Force Commander de la ONU en la isla, el teniente general bangladesí Mohammad Asadullah Minhazul Alam. ¿La razón? Reconocer el cariño y el apoyo incondicional que millones de ciudadanos de Bangladesh sienten por la Selección Argentina y, especialmente, por Messi.

Una camiseta de Messi como símbolo de agradecimiento

La iniciativa nació entre los integrantes de la unidad aérea UNFLIGHT, quienes viven el Mundial 2026 con la misma pasión que cualquier argentino, aunque desde uno de los puntos más alejados del planeta.

El regalo de la Fuerza Aérea Argentina desplegada en Chipre al nuevo Force Commander de la ONU. Foto: UNFLIGHT

Cada vez que juega la Selección de Lionel Scaloni, los cascos azules argentinos dejan por un momento sus tareas operacionales para convertirse en hinchas. Los partidos representan mucho más que una competencia deportiva: son una conexión directa con su país, sus familias y sus raíces.

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Cuando supieron que el nuevo comandante militar de la misión era oriundo de Bangladesh, los efectivos decidieron entregarle una camiseta oficial de la Selección Argentina con el número 10 de Messi. El regalo buscó expresar gratitud hacia un país que, pese a la distancia geográfica y cultural, convirtió a la “Albiceleste” en una verdadera pasión popular.

Hace aproximadamente un mes que tenemos nuevo Force Commander, el jefe del componente militar de la misión que tiene Naciones Unidas en Chipre”, explicó el vicecomodoro Gastón Federico Ortíz, miembro de la Fuerza Aérea Argentina y actual jefe de la UNFLIGHT.

El fenómeno Bangladesh y su pasión por la Selección Argentina

La relación entre Argentina y Bangladesh se fortaleció notablemente durante los últimos mundiales. Las imágenes de miles de bangladesíes celebrando los triunfos argentinos, vistiendo camisetas albicelestes y desplegando banderas nacionales recorrieron el mundo y sorprendieron incluso a los propios argentinos.

Bangladesh, el país que siempre alienta por la Selección Argentina en cada Mundial. Foto: Reuters (Mohammad Ponir Hossain)

Consciente de ese fenómeno, el personal argentino desplegado en Chipre entendió que la llegada de un comandante proveniente de Bangladesh era una oportunidad ideal para agradecer ese respaldo.

“En función de eso, decidimos homenajearlo y regalarle la camiseta, la del 10, en nuestro nombre. Además, es también un mensaje a nuestros jugadores: estamos en este lado del mundo, pensando en ellos”, señaló Ortíz.

El gesto fue recibido como una muestra de respeto mutuo y reconocimiento a una pasión futbolera capaz de unir culturas que jamás imaginaron cruzar sus caminos a través de una pelota.

Argentinos en una misión de paz que también alienta a la Scaloneta

La historia adquiere un significado especial por el contexto en el que ocurrió. Los militares argentinos desarrollan sus actividades en una isla dividida por la llamada “Línea Verde”, la zona de separación entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota, donde Naciones Unidas mantiene una presencia permanente para preservar la estabilidad.

Gastón Federico Ortíz, miembro de la Fuerza Aérea Argentina y actual jefe de la UNFLIGHT. Foto: UNFLIGHT

En este escenario, el fútbol volvió a convertirse en un lenguaje universal. La camiseta de Messi funcionó como un puente entre argentinos y bangladesíes, unidos por la admiración hacia la Selección campeona del mundo.

Para Ortíz, además, el homenaje tuvo un componente emocional: “Queremos que Messi llegue a la cúspide de su carrera. Este es nuestro mensaje, de parte de un puñado de argentinos que se encuentran en una isla, a miles de kilómetros de distancia, para nuestra selección”.

Mientras la “Scaloneta” continúa su camino en el Mundial 2026, en un rincón lejano del Mediterráneo una camiseta albiceleste volvió a demostrar que el deporte puede generar algo que ni la geografía ni la política consiguen con facilidad: acercar personas, culturas y sentimientos bajo una misma pasión.

Mundial 2026Lionel MessiBangladeshFuerza Aérea Argentina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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