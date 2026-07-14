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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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El pronóstico para Santiago del Estero este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 12°. Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 21 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 32m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:07 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Noreste 15 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noreste 17 - 31 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noreste 18 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Noreste 20 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 21 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Noreste 22 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Noreste 21 - 46 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Noreste 21 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 21 - 43 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Noreste 17 - 42 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Noreste 13 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Noreste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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