No es China: el gigante asiático que construye un corredor ferroviario submarino de 508 km para conectar dos ciudades

La construcción del Corredor Ferroviario de Alta Velocidad Mumbai-Ahmedabad. Foto: Reddit

India avanza en una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia moderna. El Corredor Ferroviario de Alta Velocidad Mumbai-Ahmedabad, impulsado por la National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL), no solo conectará dos de los principales polos económicos del país, sino que también marcará un hito de ingeniería al incorporar el primer túnel ferroviario submarino de la nación.

La megaobra contempla una extensión total de 508,17 kilómetros y busca transformar la movilidad en el oeste de India mediante trenes capaces de circular a velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Para ello, el proyecto integrará tecnologías de última generación y complejas soluciones de ingeniería que lo ubican entre los desarrollos ferroviarios más relevantes del continente asiático.

El primer corredor ferroviario de alta velocidad en India: qué ciudades conectará el megaproyecto

El Corredor Ferroviario de Alta Velocidad Mumbai-Ahmedabad será la primera línea de trenes bala del país y conectará Mumbai, el principal centro financiero indio, con Ahmedabad, una de las ciudades más importantes del estado de Gujarat.

La megaobra contempla una extensión total de 508,17 km y busca transformar la movilidad en el oeste de India. Foto: Reddit

A lo largo de su recorrido contará con 12 estaciones estratégicas, entre las que se destacan Thane, Surat, Vadodara y Sabarmati. Las autoridades consideran que esta nueva conexión permitirá fortalecer la integración económica de una de las regiones más productivas del país, facilitando el traslado de pasajeros y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo.

Bestias de 3.000 toneladas: cómo funcionan las gigantescas tuneladoras diseñadas para el subsuelo marino

La sección más compleja del proyecto es un tramo subterráneo de 21 kilómetros que unirá Bandra Kurla Complex con Shilphata. Dentro de ese segmento se encuentra el futuro primer túnel ferroviario submarino de India, que atravesará siete kilómetros bajo el lecho de Thane Creek.

Para afrontar este desafío, la NHSRCL desplegó dos tuneladoras (TBM) de dimensiones extraordinarias. Cada una pesa alrededor de 3.000 toneladas y posee un diámetro de 13,56 metros, convirtiéndose en equipos inéditos para este tipo de trabajos en la región.

La sección más compleja del proyecto es un tramo subterráneo de 21 km que unirá Bandra Kurla Complex con Shilphata. Foto: Reddit

Las máquinas excavarán a profundidades de entre 25 y 56 metros bajo el nivel del mar, enfrentando terrenos complejos bajo estrictos estándares de seguridad. Cada equipo incorpora una cabeza de corte de aproximadamente 350 toneladas equipada con 84 discos cortadores, 124 rascadores y 16 cucharas de excavación, herramientas que permiten atravesar distintas formaciones rocosas con precisión y eficiencia.

De Mumbai a Ahmedabad: el histórico trazado de 508 kilómetros de extensión

La nueva línea de alta velocidad tendrá una longitud total de 508,17 kilómetros y combinará diversas soluciones constructivas. Además del tramo subterráneo, la infraestructura incluirá cerca de 460 kilómetros de viaductos elevados y varios sectores construidos en superficie.

El recorrido fue diseñado para conectar algunos de los corredores económicos más dinámicos de India, facilitando el traslado entre grandes centros urbanos e industriales de Maharashtra y Gujarat.

La infraestructura incluirá cerca de 460 km de viaductos elevados y varios sectores construidos en superficie. Foto: Reddit

Las autoridades destacan que la obra no solo representa un avance en materia de transporte, sino también una apuesta estratégica para acompañar el crecimiento económico de una región que concentra una parte significativa de la actividad productiva del país.

Con el sello de Japón: la avanzada tecnología detrás de la megaobra ferroviaria de India

Aunque la magnitud de la obra suele compararse con los grandes proyectos ferroviarios desarrollados por China, India optó por una estrategia tecnológica diferente basada en la experiencia japonesa.

El corredor utilizará la reconocida tecnología Shinkansen, considerada una de las más seguras y eficientes del mundo. Los trenes E5 Series, desarrollados por East Japan Railway Company (JR East), podrán alcanzar velocidades de hasta 320 km/h.

El corredor utilizará la reconocida tecnología Shinkansen, considerada una de las más seguras del mundo. Foto: Reddit

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) desempeña un rol central en la iniciativa. Además de brindar asistencia técnica, aporta la mayor parte del financiamiento mediante préstamos concesionales. La cooperación entre ambos países se formalizó a través de un acuerdo bilateral firmado en 2015, que dio inicio al proyecto ferroviario de alta velocidad más importante de India.

Cuándo estará listo: plazos de construcción y la fecha clave de inauguración comercial

La NHSRCL prevé inaugurar un primer tramo operativo entre Surat y Bilimora, en el estado de Gujarat, durante 2027. Sin embargo, la habilitación completa del corredor Mumbai-Ahmedabad está proyectada para el período comprendido entre 2029 y 2030.

El cronograma original sufrió modificaciones debido a las consecuencias de la pandemia y a las demoras vinculadas con la adquisición de terrenos. Aun así, las autoridades aseguran que las obras avanzan de manera simultánea en distintos frentes de construcción.

Cuando entre en funcionamiento, el Mumbai-Ahmedabad se convertirá en la primera línea ferroviaria de alta velocidad de India y en uno de los mayores símbolos de la modernización de la infraestructura nacional. El proyecto no solo redefinirá la movilidad entre dos de las ciudades más importantes del país, sino que también marcará el ingreso de India al selecto grupo de naciones con redes ferroviarias de alta velocidad de última generación.