Alivio al bolsillo: qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Boleto de subte Foto: Redes

Los usuarios de transporte público recibieron el mes de julio con nuevos aumentos que, en algunos casos, sobrepasan el 8% en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos). Sin embargo, para amortizar el valor de los pasajes, existen diversas promociones y descuentos con bancos y billeteras virtuales que pueden llegar a devolver el 100% del boleto como es el caso de MODO, la app de las entidades financieras de la Argentina que permite realizar pagos con QR o con contactless.

Los beneficios y reintegros poseen topes y ciertos requisitos a cumplir antes de poder acceder a los mismos que tienen que ver con la edad de los pasajeros y la fecha en que se realiza el viaje.

Cómo obtener el 100% de reintegro en colectivos y subtes con la alianza Santander y MODO

Santander y MODO posee un reintegro del 100% en boletos. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Aquellos clientes del Banco Santander que tengan la App de MODO tienen la posibilidad de acceder a reintegros del 100% en viajes de colectivo y subte. Para acceder a este reintegro total deben pagar el pasaje con QR y cuenta con la siguientes condiciones:

Tope mensual de $8.000.

Rige hasta el 31 de agosto de 2026.

El truco de MODO: cómo conseguir un 50% de reintegro extra en tus traslados diarios

Ahora bien, MODO posee un beneficio adicional que pueden aprovechar aquellos clientes que no tienen el Banco Santander, por ejemplo. Se puede acceder a un beneficio del 50% al abonar el boleto con el QR Transporte de la aplicación. Las condiciones para la promoción son:

Tope de $5.000 de reintegro mensual.

Rige hasta 31 de julio de 2025.

Cuenta DNI, Mercado y Naranja X: qué beneficios en transporte ofrecen y qué requisitos se deben cumplir

Método contactless para pagar el boleto en el subte. Foto: buenosaires.gob.ar

Cuenta DNI del Banco Provincia, en tanto, posee un beneficio especial para adolescentes de entre 13 y 17 años. Aquellos jóvenes que posean un usuario en la aplicación pueden acceder a un reintegro del 40% en pasajes de subte, premetro y colectivos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que estén adheridos al sistema. Para obtener el beneficio deben abonar con el sistema NFC dispuesto en el celular.

Los clientes de Naranja X también tienen un descuentos del 50% si pagan el boleto con la tarjeta Visa + NFC. El beneficio está vigente desde 1 al 31 de julio de 2026 para pasajes de colectivos, subtes y peajes. El reintegro está disponible en el caso de los subtes también pagando con QR.

Mercado Pago, a su vez, posee descuentos del 70% al abonar con QR boletos de colectivos y subtes. En este caso, la vigencia del reintegro es hasta el 31 de julio de 2026 con un tope de reintegro de $10.000, cuyo reintegro puede realizarse en hasta 72 horas hábiles.

Banco Macro, boleto de larga distancia y Plataforma 10: cómo pagar menos o en cuotas con estas opciones de viaje

A partir de junio de 2026, los clientes de Banco Macro también pueden acceder a un 20% de reintegro usando la app de MODO con la condición de tener disponibles $1.200 en la cuenta.

Banco Macro también tiene promociones para pagar los boletos en el transporte público. Foto: Redes

Asimismo, los beneficios de billeteras virtuales y entidades financieras rigen para boletos de larga distancia. Pagando con la tarjeta Visa y Mastercard del Banco Provincia se puede acceder a 4 y 6 cuotas sin interés hasta el 31 de agosto.