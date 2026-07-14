Se termina el frío en Buenos Aires y gran parte del país: qué día suben las temperaturas y dónde habrá máximas de hasta 34 °C

El frío comienza a despedirse de gran parte del país con el ingreso de una masa de aire cálido que elevará las temperaturas hacia el fin de semana. Foto: NA (Damián Dopacio)

El frío que dominó gran parte de esta semana en Argentina ya tiene fecha de vencimiento. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir del jueves 16 comenzará un importante cambio de tiempo impulsado por el ingreso de una masa de aire cálido desde el norte, que elevará las temperaturas en buena parte del país y dejará valores inusuales para esta época del año.

Aunque las mañanas continuarán siendo frías hasta el miércoles 15, el ascenso térmico se hará sentir especialmente entre el jueves 16 y el viernes 17. En algunas provincias del norte argentino las máximas podrían alcanzar los 34 °C, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan registros superiores a los 20 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un importante cambio de tiempo, aunque continúan las alertas por viento Zonda, fuertes ráfagas y nevadas en la cordillera. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada del martes 14 comenzó con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y una temperatura mínima de 7 °C. Además, persistieron las ráfagas de viento del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para el miércoles 15 se prevé un panorama similar, aunque con una leve mejora en las temperaturas. La mínima será de 10 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

El cambio más importante llegará desde el jueves 16, cuando el ingreso de aire cálido comenzará a modificar las condiciones meteorológicas. El viernes 17 las temperaturas superarán los 20 °C en el AMBA y aumentará la humedad, una combinación que podría generar condiciones de inestabilidad y algunas lluvias aisladas hacia el cierre de la semana.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué provincias tendrán temperaturas casi primaverales?

El ascenso térmico será aún más marcado en el norte del país. Según las proyecciones difundidas por Meteored, el viernes 17 las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y los 34 °C en provincias del norte argentino, valores muy superiores a los habituales para mediados de julio.

En la región central, en tanto, las máximas se ubicarán entre los 20 °C y los 24 °C, configurando un escenario más propio de la primavera que del invierno.

Este cambio responde al avance de una masa de aire cálido proveniente del norte, que además aportará mayor humedad sobre gran parte del territorio nacional y favorecerá el desarrollo de condiciones inestables durante el fin de semana.

Tras varias jornadas con temperaturas invernales, el norte argentino podría registrar máximas de hasta 34 °C, valores inusuales para julio. Foto: NA

Alerta por viento zonda y nevadas en cinco provincias

Mientras gran parte del país experimentará un fuerte aumento de las temperaturas, el oeste argentino seguirá bajo condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por viento zonda para el sur de Mendoza durante el martes 14 y el jueves 16, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h. San Juan también podría verse afectada, especialmente en sectores cercanos a la cordillera.

El fenómeno puede provocar un aumento brusco de la temperatura, descenso de la humedad, reducción de la visibilidad y complicaciones para las actividades al aire libre.

Además, las zonas de puna y cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja permanecerán bajo alerta por fuertes vientos del oeste. Se esperan velocidades de entre 65 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h en sectores de alta montaña.

El contraste será la principal característica del cierre de la semana: calor casi primaveral en el norte y fenómenos típicos del invierno en la región cordillerana.

También rigen alertas por nevadas

Las condiciones invernales continuarán en la cordillera de Mendoza y San Juan. La precordillera sanjuanina y las zonas cordilleranas de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas.

Se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores los registros podrían ser superiores. La combinación de nieve y fuertes vientos complicará la circulación en rutas de montaña, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones.

En este contexto, el contraste climático será una de las principales características del cierre de la semana: mientras el norte vivirá jornadas con temperaturas casi primaverales, el oeste continuará bajo la influencia de fenómenos típicamente invernales.