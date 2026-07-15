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¿Argentina o Inglaterra?: la predicción astrológica que favorece a uno de los dos países

La Selección de ambos países se enfrentarán en semifinales del Mundial 2026 buscando un lugar en la final. Qué dice la astrología sobre el posible resultado.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Argentina Inglaterra
Argentina Inglaterra Foto: Canal 26
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A 40 años del histórico “Gol del Siglo” y de “La Mano de Dios” de Diego Armando Maradona, Argentina se enfrentará nuevamente a Inglaterra en un Mundial. La última vez que ambas Selecciones disputaron un partido en una Copa del Mundo tuvo lugar en el 2002, año en el que la Albiceleste se despidió del torneo en fase de grupos.

La situación hoy es distinta. Los equipos se verán las caras en semifinales y pelearán por un lugar en la final que ya tiene a España esperando por su próximo rival. En medio de tanta expectativa, se dio a conocer una predicción astrológica que habla de una tendencia en favor de un Seleccionado.

El análisis se realizó a partir de las cartas natales de los países teniendo en cuenta el “nacimiento” de ambas naciones. En el caso de la Argentina se toma el 9 de julio de 1816, Día de la Declaración de la Independencia. En tanto, para Inglaterra, la fecha asignada para su carta natal es la del 1 de enero de 1801 día en el que se proclamó oficialmente la Unión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

Tendencias generales y tránsitos astrológicos durante el partido de Argentina e Inglaterra

La Selección inglesa durante el partido con Noruega. Ganaron 2 a 1 y avanzaron hacia semifinales. Foto: Reuters (Paul Childs)

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra se da solo un día después de la Luna Nueva en Cáncer en grado 22. Toda luna nueva representa un período de nuevas oportunidades y cambios. Este tránsito favorece a la Argentina, cuyo Sol se encuentra en el signo de Cáncer en el grado 17 prácticamente en conjunto a la Luna. Se trata del comienzo absoluto de una etapa que posibilita establecer metas y objetivos.

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Según la agencia Noticias Argentinas, este tránsito en particular hará que el equipo argentino “juegue en la cancha con el corazón”. Habrá un elemento emocional que conectará entre sí a los deportistas. En conclusión, se vivirá como un ritual cargado de espiritualidad y pasión.

Por otro lado, Inglaterra con un Sol en Capricornio, vivirá esta energía en oposición. Si bien, podría haber mucha fortaleza y potencia por parte del equipo inglés, también puede llegar haber presión e incomodidad dentro de la cancha.

Los jugadores de la Selección Argentina festejan el triunfo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección argentina celebrando el triunfo ante Suiza el pasado sábado. Foto: REUTERS

Otro elemento que se posiciona a favor de la Argentina es que actualmente transita el Sol en Cáncer, muy cerca del Sol natal de nuestro país, algo que también representa mucha vitalidad y energía.

¿Quién gana Inglaterra o Argentina?

El análisis de las cartas natales de Argentina e Inglaterra y de los tránsitos astrológicos del miércoles 15 de julio indican que será un partido con potencia y que ambos equipos lucharán “con todo” por obtener su puesto en la final. Inglaterra buscará su segundo título tras 60 años de su primera Copa mientras que Argentina irá por el Bicampeonato.

Sin embargo, la energía astrológica, cargada de energía del signo de Cáncer, marca una tendencia en favor de la Argentina.

Mundial 2026ArgentinaInglaterraMundialAstrología
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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